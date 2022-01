SEKISUI CHEMICAL développe un film de réflexion des ondes radio souple et transparent pour les communications 5G

- Améliorera l'infrastructure de communications des ondes radio sans gâcher le paysage -

TOKYO, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (ci-après « SEKISUI ») a le plaisir d'annoncer que sa société High Performance Plastics a développé un type de film de réflexion des ondes radio souple et transparent pour les communications 5G en combinant les technologies de film et d'adhésif optique de SEKISUI avec la technologie de métamatériau de Meta Materials Inc. dont le siège est au Canada.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI7fl_1Jo4wp0C.jpg

SEKISUI a vérifié l'environnement des ondes radio du film avec la collaboration de DOCOMO Innovations, Inc. dont le siège est aux États-Unis et a confirmé que le produit, ayant des caractéristiques de haute transparence et de diffusion des ondes radio sans précédent, offre une large couverture de fréquences utile aux communications 5G et 6G.

1. Contexte du développement

Dans les communications par ondes radio 5G et 6G, des plages de fréquences plus élevées que les services LTE classiques (4G) sont utilisées : gammes d'ondes inférieures à 6 (3,6 GHz ou plus) et millimétriques (24 GHz ou plus). Les ondes millimétriques ont une capacité de transmission élevée, mais ont une forte directivité ; lorsqu'elles atteignent un objet de protection tel qu'un bâtiment, elles atténuent et détériorent la qualité des communications. L'installation d'une station de base ou d'une station relais peut éventuellement résoudre la détérioration, mais une telle solution implique un investissement supplémentaire élevé et une solution de coût plus avantageuse était requise.

Alors que des plaques de réflexion d'ondes millimétriques, qui ont un motif de cuivre métamatériau traité sur la carte de circuit imprimé, ont été développées comme mesure possible pour résoudre un tel défi, SEKISUI a attiré l'attention sur un film de réflexion d'ondes radio transparent et souple qui aurait une structure en métamatériau et ne gâcherait pas le paysage. Avec la ferme conviction d'être en mesure d'apporter une solution en incorporant ses technologies de films et de matériaux adhésifs optiques dans une plaque aussi transparente et souple, SEKISUI s'est engagé dans des efforts de recherche et de développement.

La société a réalisé un type de film réfléchissant les ondes radio haute fréquence souple et transparent, qui peut être utilisé non seulement pour des gammes d'ondes millimétriques, mais également pour une large bande allant de 2 GHz à 60 GHz tout en présentant une transmittance lumineuse totale de 95 % en intégrant les technologies de SEKISUI avec la technologie de métamatériau transparent à nano-motifs de Meta NANOWEB (R) (*1) et sa technologie de fabrication RML (R) (*2).

2. Description du produit

Ce film se compose d'une couche de métamatériau dotée d'une structure de réflexion d'ondes radio haute fréquence, d'un adhésif hautement transparent, d'un revêtement spécial qui protège la surface du film et d'une couche adhésive spéciale. Lorsqu'il est placé sur une surface telle qu'un mur ou un plafond, le film réfléchit les ondes radio, leur permettant d'atteindre des zones protégées. Cette technologie permet d'améliorer un environnement de communications à moindre coût et dans un délai plus court par rapport à l'installation d'une station de base ou d'une station relais. Le film, transparent et souple, ne nécessite pas de branchement électrique, peut être installé n'importe où, sur une surface de n'importe quelle forme, sans gâcher l'apparence de l'endroit où il est installé.

Image 1 : Structure du film https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI1fl_C99MELpR.png

Image2 : Apparence du film https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI2fl_CpbLB2TP.jpg

Avantages :

(1) Film souple qui réfléchit les ondes radio des gammes d'ondes inférieures à 6 GHz à millimétriques.

(2) Matériau transparent qui ne gâche pas le paysage, qu'il soit installé à l'intérieur ou à l'extérieur.

(3) Installation facile sans besoin de connexion électrique. Améliore l'infrastructure de communications n'importe où.

Image 3 : Représentation de la réflexion des ondes https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI3fl_v9781sAv.png

3. Expérience de démonstration des effets

À l'aide de la technologie de simulation de DOCOMO Innovations, Inc., SEKISUI a contrôlé les effets du produit au stade de la planification et confirmé les effets à l'intérieur dans le laboratoire de co-création de solutions de MIRAIT Corporation dont le siège est à Tokyo. L'expérience de démonstration a confirmé qu'une feuille de film réfléchissant placée à 30 mètres de la station de base contrôle correctement la réflexion des ondes radio, améliorant ainsi l'infrastructure de communications sur une zone étendue.

Image 4 : Expérience d'amélioration de l'environnement des ondes radio intérieures simulée par DOCOMO Innovations, Inc. https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI4fl_5NZCNK4P.png

Image 5 : Expérience de démonstration d'amélioration de l'environnement par ondes radio en intérieur avec l'aide de MIRAIT Corporation (28 GHz) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI8fl_w5GqHUfv.png

4. Plans futurs

En utilisant les avantages de sa transparence, souplesse, légèreté et de son fonctionnement sans connexion électrique, SEKISUI prévoit de distribuer le produit pour une utilisation dans les immeubles de bureaux, les usines, les centres commerciaux, les installations médicales et de soins, diverses installations sportives, les fermes, les ranchs, les villes intelligentes, les rues commerçantes souterraines, le matériel roulant et les infrastructures routières tout en explorant d'autres applications, y compris les sites temporaires ou d'urgence fournissant des services de premiers secours, les sites de construction et les aires de camping. SEKISUI prévoit de commencer à distribuer des échantillons du produit au cours de l'année fiscale 2022, dans le but d'atteindre un objectif de vente de 6 milliards de yens d'ici l'année fiscale 2026.

Cette technologie sera présentée aux salons suivants :

5 - 7 janvier 2022, CES (R) 2022, Meta Materials Inc. stand 9253, LVCC North Hall

17 - 19 janvier 2022, docomo Open House'22 (Portes ouvertes docomo 2022)

Remarques : (*1) Technologie des métamatériaux de Meta Materials Inc. NANOWEB (R) : https://metamaterial.com/products/nanoweb/ (*2) Technologie de fabrication de métamatériaux de Meta Materials Inc. Rolling Mask Lithography-RML (R) : https://metamaterial.com/technologies/lithography/

Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur : https://www.sekisui.co.jp/electronics/en/application/film.html

SOURCE SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.