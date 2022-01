SEKISUI CHEMICAL utvecklar transparent och flexibel radiovågsreflekterande folie för 5G-kommunikation

– Förbättrar infrastrukturen för radiovågor utan att störa omgivningen –

TOKYO, 7 januari 2022 /PRNewswire/ – SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. ("SEKISUI") har glädjen att tillkännage att företagets högpresterande plastföretag har utvecklat en genomskinlig och flexibel typ av radiovågsreflekterande folie för 5G-kommunikation genom att kombinera SEKISUIs framstående folie- och optiska vidhäftningsteknik med metamaterialtekniken från Meta Materials Inc. som har huvudkontor i Kanada.

Logotyp: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI7fl_1Jo4wp0C.jpg

SEKISUI verifierade foliens radiovågsmiljö i samarbete med DOCOMO Innovations, Inc., med huvudkontor i USA, och bekräftade att produkten, med enastående hög transparens och radiovågsdiffusion, ger en bred frekvenstäckning som är användbar för 5G- och 6G-kommunikation.

1. Bakgrund till utvecklingen

I 5G- och 6G-radiovågor används högre frekvensområden än i konventionella LTE-tjänster (4G): Vågområden på Sub-6 (3,6 GHz eller högre) och millimeter (24 GHz eller högre). Millimetervågor har hög överföringskapacitet men stark direktivitet. När de når ett avskärmande objekt, t.ex. en byggnad, försvagas de och kommunikationskvaliteten försämras. Försämringen kan åtgärdas genom att en basstation eller relästation installeras, men en sådan lösning innebär en hög extra investering och en mer rimlig kostnadslösning efterfrågades.

Reflekterande plattor för millimetervågor, plattor som har ett kopparmönster i metamaterial inlagt på kretskortet, har visserligen utvecklats som en möjlig åtgärd för att lösa en sådan utmaning, men SEKISUI riktade i stället sin uppmärksamhet på en genomskinlig och böjlig radiovågsreflekterande folie med metamaterialstruktur och som inte skulle störa omgivningen. Eftersom SEKISUI ansåg att man skulle kunna erbjuda en lösning genom att införliva sin teknik för folie och optiskt självhäftande material i en sådan transparent, flexibel platta, har man bedrivet fokuserad forskning och utveckling.

Företaget har tagit fram en transparent och flexibel folie som reflekterar högfrekventa radiovågor, och som kan användas inte bara för millimetervågområden, utan även för ett brett band på 2 GHz till 60 GHz, med total ljusflödestransmittans på 95 % genom att integrera SEKISUIs teknik med Metas världsledande nanomönstrade transparenta metamaterialteknik NANOWEB (R) (*1) och deras tillverkningsteknik RML (R) (*2).

2. Produktbeskrivning

Folien består av ett metamaterialskikt med struktur för högfrekvent radiovågsreflektion, ett mycket transparent häftämne, en särskild beläggning som skyddar folieytan och ett speciellt självhäftande skikt. När folien placeras på en yta, t.ex. en vägg eller ett tak, reflekterar den radiovågor, vilket gör att dessa kan nå avskärmade områden. Denna teknik kan förbättra en kommunikationsmiljö till en lägre kostnad och på kortare tid, jämfört med installation av en basstation eller relästation. Folien, som är transparent och flexibel och inte kräver strömanslutning, kan installeras var som helst, på en yta av vilken form som helst, utan att förstöra utseendet på den plats där den appliceras.

Image1: Foliestruktur https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI1fl_C99MELpR.png

Image2: Foliens utseende https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI2fl_CpbLB2TP.jpg

Fördelar:

(1) Flexibel folie som reflekterar radiovågor på områden från under 6 GHz till millimetervågor.

(2) Genomskinligt material som inte stör omgivningen, oavsett om det är installerat inomhus eller utomhus.

(3) Enkel installation utan strömanslutning. Förbättrar kommunikationsinfrastrukturen var som helst.

Image3: Återgivning av vågreflektion https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI3fl_v9781sAv.png

3. Experiment, effektdemonstration

Med hjälp av simuleringstekniken i DOCOMO Innovations, Inc., verifierade SEKISUI produktens effekt i planeringsskedet och bekräftade effekten inomhus i Solution Co-creation Lab i MIRAIT Corporation med huvudkontor i Tokyo. Demonstrationen bekräftade att ett ark reflexfolie som placerats 30 meter från basstationen korrekt styr radiovågornas återkastning, vilket förbättrar kommunikationsinfrastrukturen över ett brett område.

Image4: Experiment i inomhusmiljö (simulerat av DOCOMO Innovations, Inc) som visar hur radiovågorna förbättras. https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI4fl_5NZCNK4P.png

Image5: Demonstration av experiment inomhus med hjälp av MIRAIT Corporation (28 GHz) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI8fl_w5GqHUfv.png

4. Planer för framtiden

Genom att utnyttja fördelarna med genomskinlighet, flexibilitet, låg vikt och drift utan elanslutning, planerar SEKISUI att distribuera produkten för användning i kontorsbyggnader, fabriker, köpcentra, hälso- och sjukvårdsinrättningar, idrottsanläggningar, lantbruk, farmer, smarta städer, underjordiska shoppinggator, rullande materiel och väginfrastruktur, samtidigt som andra tillämpningar utforskas, inklusive tillfälliga anläggningar eller nödanläggningar som tillhandahåller första hjälpen, byggarbetsplatser och campingområden. SEKISUI planerar att börja distribuera provprodukter under räkenskapsåret 2022, med målet att uppnå ett försäljningsmål på 6 miljarder yen under räkenskapsåret 2026.

Denna teknik kommer att presenteras på följande mässor:

5–7 januari 2022, CES (R) 2022, Meta Materials Inc. monter 9253, LVCC North Hall

17–19 januari 2022, docomo Open House'22

Anmärkningar: (*1) Meta Materials Inc:s metamaterialteknik NANOWEB (R): https://metamaterial.com/products/nanoweb/ (*2) Meta Materials Inc:s tillverkningsteknik avseende metamaterial, Rolling Mask Lithography-RML (R): https://metamaterial.com/technologies/lithography/

För mer information, klicka: https://www.sekisui.co.jp/electronics/en/application/film.html

