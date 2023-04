Selon un rapport de CASAFARI, le marché de la vente et de la location à Paris connaît une importante baisse au 1er trimestre 2023

PARIS, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- CASAFARI, la plus grande plateforme européenne de données immobilières, vient de présenter les conclusions de son rapport sur le marché résidentiel pour le 1er trimestre 2023. Basé sur Paris, Barcelone, Madrid, Lisbonne et Milan et axé sur les unités résidentielles de seconde main, ce rapport compare ce 1er trimestre de l'année à la fois au 1er et au 4e trimestre de l'année 2022.

Le marché immobilier parisien a connu une importante baisse du marché locatif au cours du premier trimestre 2023. L'offre locative a diminué de 28 % par rapport au trimestre précédent, dominant la tendance à la réduction du parc locatif dans les cinq villes étudiées. Parallèlement, l'offre à la vente a diminué de 13,2 % par rapport au trimestre précédent.

Milan a connu la plus forte baisse des locations, avec une diminution de 51,3 % au cours du trimestre, suivie par Lisbonne et Madrid avec -47,2 % et -26,0 %, respectivement. Les propriétés à la vente à Barcelone (-16,6 %) et à Madrid (-11,6 %) ont également connu une baisse au cours de la période de référence, tandis que Milan et Lisbonne ont connu une augmentation du nombre de propriétés à la vente.

« Compte tenu des taux d'intérêt élevés en vigueur, de nombreux investisseurs poursuivent des stratégies de maximisation du rendement sur le marché de l'immobilier. Dans le même temps, d'autres investisseurs à long terme continuent d'adopter une approche conservatrice et préfèrent détenir des actifs tangibles à faible risque pour se protéger des instruments bancaires traditionnels, des produits financiers ou des actions », a déclaré Gianluigi Nigro, vice-président des investissements chez Casafari Asset Management.

Malgré la baisse du marché locatif parisien, d'autres villes d'Europe ont connu des tendances différentes. Par exemple, Barcelone a augmenté son parc locatif de 8,9 % par rapport au trimestre précédent, et Lisbonne a fait de même, augmentant le nombre de biens locatifs de 4 % par rapport au trimestre précédent. Milan a également connu une augmentation du nombre de biens à vendre au cours du premier trimestre 2023, avec un taux de croissance de 5,8 % par rapport au trimestre précédent.

À propos de CASAFARI

CASAFARI est un réseau immobilier de premier plan qui met en relation 50K professionnels grâce à ses données innovantes et ses outils collaboratifs. Grâce à une technologie exclusive permettant d'indexer, d'agréger et d'analyser 310M d'annonces provenant de 30K sources, CASAFARI établit l'historique des propriétés, la recherche de sources de propriété, les Analyses Comparatives de Marché, les analyses et rapports de marché, les API et les CRM pour aider des clients tels que Cerberus, Kronos, Vanguard, Masteos, Casavo, Sotheby's Portugal International Realty, Coldwell Banker, Century 21, Savills, JLL, Engel & Voelkers, Keller Williams, entre autres, sur le marché immobilier.

