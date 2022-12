Semana gagne de nouvelles fonctionnalités destinées aux collaborateurs

L'application de flex-office Semana s'enrichit de nouvelles fonctionnalités conçues pour réduire la distance entre les membres d'une même organisation en travail hybride

PARIS, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le télétravail vide les bureaux, avec des taux d'occupation des locaux désormais au mieux d'environ 50%. Pourtant, les équipes ont toujours besoin de se retrouver. C'est le rôle des nouvelles fonctionnalités Meet de la plateforme de flexoffice Semana.



Sur une interface unique, Meet facilite l'organisation des réunions, lunchs, meetings, workshops, grâce à la visualisation des disponibilités et des jours de présence de chacun, la sélection du meilleur moment pour se réunir et l'invitation des participants. Mais également grâce à la réservation des espaces intégrée : visuellement et instantanément, la disponibilité des salles à la date et l'heure voulue est affichée, et affranchit l'organisateur d'un contrôle in situ.

En outre, la plateforme Semana optimise le choix initial en fonction des déclarations de télétravail, et peut soumettre des options de salles adaptées au nombre réel de participants sur place.

« La gestion des salles de réunion est une activité chronophage, fastidieuse voire hasardeuse, rappelle Albert Reynaud, CEO & co-fondateur de Semana. Meet optimise intelligemment leur utilisation ». À terme, Semana pourra annuler une réservation en cas de télétravail total des membres invités, et libérer l'espace utile à d'autres collaborateurs présents sur site ce jour-là.

Intégration native aux outils existants

Parce qu'elle accompagne le management du travail hybride avec des outils dédiés aux nouvelles habitudes, Semana s'intègre sans doublon aux modules de gestion des ressources tels que ceux de Google ou de Microsoft pour une synchronisation des réservations transparente avec les calendriers professionnels. Et accentue son intégration aux outils collaboratifs et digital workspaces, pour une expérience unifiée, pertinente et profitable à toute l'entreprise.

En outre, pour une donnée homogène et centralisée au service des ressources humaines, Semana poursuit le développement de son programme de partenariats avec les éditeurs de SIRH, déjà nombreux : Workday, Lucca, BambooHR, PeopleSpheres, Eurécia, Nibelis, ADP, SopraHR ou Silae.

Flex office et nouvelles attentes

Le travail hors les murs de l'entreprise n'est pas encore entièrement apprivoisé : nouvelles interrogations, nouvelle harmonie à trouver. « Notre roadmap 2023 ambitionne d'accompagner équipes et managers dans leur processus d'adaptation, dans tous les moments clés de l'entreprise, toujours plus distribuée : onboarding, communication, rencontres informelles… » conclut Albert Reynaud.

https://rp.portis-ed.fr/2022/12/semana-gagne-de-nouvelles-fonctionnalites-destinees-aux-collaborateurs/

Contactez:

Agence Portised

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1966668/Semana_Logo.jpg

SOURCE Semana