SenseRobot fait ses premiers pas en Europe et l'emporte face à un joueur professionnel français 7ᵉ dan lors d'un tournoi européen de jeu de go

Profitez d'expériences de jeu immersives propulsées par l'IA à domicile avec SenseRobot

TOULOUSE, France, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- SenseRobot, une marque de domotique basée sur l'intelligence artificielle (IA), fait ses premiers pas en Europe avec des lancements initiaux en France et au Royaume-Uni (UK). Dans le cadre du lancement, la marque a présenté SenseRobot Go, le premier robot d'échecs propulsé par l'IA destiné au marché grand public européen. Intégrant des technologies d'intelligence visuelle et décisionnelle basées sur l'IA à la pointe du secteur, SenseRobot Go offre une expérience immersive sans égale à tous les joueurs. En offrant une plateforme agréable pour jouer, apprendre et maîtriser le jeu de go, ce produit innovant a pour objectif de former davantage d'apprentis joueurs de go dans toute l'Europe.

SenseRobot Go competed against Benjamin Dréan-Guénaïzia at the ECG 2024 SenseRobot Go was showcased at the ECG 2024

Dans le cadre du lancement de SenseRobot en France, SenseRobot Go a été présenté au Congrès européen de go 2024 (ECG 2024), qui se tient du 26 juillet au 10 août 2024 à Toulouse. La captivante partie de go entre SenseRobot Go et Benjamin Dréan-Guénaïzia, un joueur de go professionnel français 7ᵉ dan de renom, a été le moment fort de l'événement. Le public était fasciné par les capacités stratégiques exceptionnelles démontrées par le robot propulsé par l'IA, qui a livré une bataille passionnante contre Dréan-Guénaïzia. Malgré ses trois pierres de handicap, SenseRobot Go a pris le dessus au cours de la partie et l'a emporté sur Dréan-Guénaïzia.

Maîtrisez le jeu de go quand et où vous le voulez

SenseRobot Go étant accessible à tous les foyers, les joueurs peuvent améliorer leurs compétences et aiguiser leur pensée critique. En tant que partenaire d'entraînement, SenseRobot Go offre aux joueurs de tous niveaux de compétence une grande diversité de modes de jeu afin de répondre à leurs besoins. SenseRobot Go possède 27 niveaux de difficulté, allant du 18ᵉ kyu au 9ᵉ dan. Pour les joueurs à la recherche d'un défi plus stimulant, SenseRobot Go peut être paramétré pour dépasser le 9ᵉ dan.

Outre les entraînements en solo, les joueurs peuvent également être mis en relation avec d'autres joueurs de SenseRobot Go à distance grâce à des fonctionnalités telles que « Défier un ami ». Cette fonctionnalité permet aux joueurs de jouer en temps réel avec leurs amis, où qu'ils se trouvent. En outre, une application permet aux joueurs d'analyser leur performance en passant en revue leurs données de jeu afin d'améliorer sans cesse leurs compétences.

SenseRobot Go sera disponible sur Amazon à un prix de détail estimatif de 1 000€.

À propos de SenseRobot

SenseRobot est une marque de domotique de premier plan, pionnière de la catégorie des robots d'échecs grand public propulsés par l'IA. En tant que première entreprise mondiale de production de masse de bras robotiques intelligents à usage domestique, Sense Robot est résolue à introduire les technologies d'IA de pointe dans tous les foyers. Guidée par une philosophie de conception axée sur «la stimulation innovante, douce pour les yeux et cognitive et la camaraderie », SenseRobot aspire à favoriser la santé, l'apprentissage et le développement général de ses utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472672/SenseRobot_Go_competed_Benjamin_Dr_an_Gu_na_zia_ECG_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472676/SenseRobot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2473585/SenseRobot_Logo.jpg