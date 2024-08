Sensitech achève l'acquisition de Berlinger & Co. Solutions de surveillance élargissant les solutions de la chaîne du froid pour les sciences de la vie

BEVERLY, Mass., 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation, agissant au nom de son entreprise Sensitech, leader mondial de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, a finalisé l'acquisition de la division Monitoring Solutions de Berlinger & Co. AG, une entreprise familiale suisse spécialisée dans les solutions innovantes et personnalisées pour la surveillance des marchandises sensibles à la température dans les segments pharmaceutique, sciences de la vie, essais cliniques et santé mondiale. Sensitech fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), leader mondial des solutions intelligentes pour le climat et l'énergie.

« Cette acquisition réussie marque une étape stratégique pour Sensitech, qui crée des solutions complètes et différenciées de surveillance et de visibilité de la chaîne du froid pour l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie », a déclaré Bhasker Kaushal, vice-président et directeur général de Sensitech et Réfrigération Aftermarket. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Berlinger comme nos nouveaux collègues et nous avons hâte de combiner le meilleur de Berlinger et de Sensitech pour permettre à nos clients de rendre leurs chaînes du froid plus connectées, automatisées, intelligentes et durables. »

Berlinger élargit le portefeuille de surveillance de la chaîne du froid de bout en bout de Sensitech avec une suite de solutions innovantes, y compris des solutions de surveillance conventionnelles et en temps réel de haute qualité, des capacités logicielles et analytiques à valeur ajoutée. De plus, cela élargit la portée du marché accessible à Sensitech à des segments adjacents de surveillance stationnaire et de santé mondiale.

L'activité de solutions de surveillance de Berlinger comprend environ 85 employés travaillant en Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Lenz & Staehelin a fourni des conseils juridiques externes dans le cadre de cette transaction.

À propos de Sensitech

Sensitech ® est un leader mondial dans le domaine de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Nos produits et services de contrôle innovants contribuent à maintenir la qualité et l'intégrité des produits de nos clients à chaque étape de leur cheminement, partout dans le monde. Depuis 30 ans, des entreprises de premier plan des secteurs alimentaire, pharmaceutique, industriel, des biens de consommation et autres font confiance à Sensitech pour protéger leurs produits. Sensitech fait partie de Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions climatiques et énergétiques intelligentes pour notre planète et les générations à venir. Pour plus d'informations, visitez Sensitech.com ou suivez Sensitech sur Facebook Sensitech Inc, sur X @Sensitech et sur LinkedIn Sensitech.

Personne de contact : Amanda Sech

561-365-2879

[email protected]

