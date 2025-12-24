Seobuk dévoile sa stratégie de marché mondial pour faire de « Photoism » une plateforme mondiale d'expérience fandom basée sur la propriété intellectuelle.

SÉOUL, Corée du Sud, 24 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Seobuk, l'opérateur de la marque mondiale de cabines photographiques automatisées Photoism, a annoncé aujourd'hui sa stratégie de marché mondiale à long terme visant à transformer Photoism en une plateforme d'expérience de fandom de nouvelle génération basée sur la propriété intellectuelle, faisant le lien entre la culture de fandom numérique et des espaces hors ligne immersifs dans le monde entier.

Photoism s'est rapidement imposé comme un point de contact culturel mondial pour la génération Z et les communautés de fans, enregistrant 38 millions de visiteurs annuels dans 15 pays et générant plus de 260 000 hashtags créés par les utilisateurs sur les médias sociaux. Ce qui a commencé comme un service de photographie automatique s'est transformé en une plateforme évolutive où convergent contenu, fandom et vente au détail.

Au cœur de la stratégie mondiale de Seobuk se trouve un modèle commercial axé sur la propriété intellectuelle qui associe les cabines photographiques à des solutions d'impression, de merchandising et de vente au détail automatisée en magasin de première qualité. L'entreprise a conclu plus de 300 partenariats de propriété intellectuelle, couvrant les agences de divertissement K-pop, les franchises mondiales de personnages et les ligues sportives internationales. Grâce à ces collaborations, Photoism propose des cadres photo en édition limitée et des contenus expérientiels qui permettent aux fans d'interagir directement avec les artistes, les athlètes et les personnages dans des espaces physiques.

Pour accélérer son expansion internationale, Seobuk déploie « Photoism PLAY », un concept de magasin phare conçu comme un centre d'expérience fandom entièrement intégré. Photoism PLAY combine des cabines photographiques, des zones d'exposition pop-up, des boutiques spécialisées et des installations interactives telles que des Lucky Boxes et des machines Gacha. La conception modulaire permet de reconfigurer rapidement les espaces pour les sorties d'albums, les anniversaires d'artistes, les campagnes saisonnières et les événements mondiaux spéciaux.

La plateforme est également étroitement alignée sur les calendriers promotionnels des agences de divertissement, permettant des séances de dédicaces hors ligne, des rencontres avec les fans et des activations de marque grâce à un système structuré de réservation préalable. Cette intégration fait de Photoism PLAY une destination récurrente plutôt qu'un lieu de visite unique, ce qui renforce le trafic piétonnier durable et l'interaction répétée.

Les ambitions mondiales de Seobuk sont déjà visibles dans des endroits très en vue. La société exploite actuellement un magasin Photoism dans le Carrousel du Louvre à Paris, dans le complexe du Musée du Louvre. Le site a attiré l'attention du monde entier, en particulier pour ses cadres photo uniques sur le thème du Louvre, représentant des œuvres d'art emblématiques telles que la Joconde.

Fort de cette dynamique, Seobuk prévoit d'étendre le réseau Photoism à environ 3 400 points de vente dans le monde entier au cours des trois prochaines années, en ciblant des destinations très fréquentées telles que les grands centres commerciaux, les lieux culturels et les parcs à thème.

« Notre objectif est de construire le Photoism Universe - un écosystème mondial où se croisent les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, les fandoms et les expériences de vente au détail physique », a déclaré Min-seok Kim, PDG de Seobuk. « Avec notre équipe de 150 professionnels dans les domaines de la création, des opérations et de la technologie, nous nous engageons à fournir des expériences Photoism localisées tout en créant de nouveaux modèles de recettes évolutifs pour les partenaires mondiaux. »

L'expansion de Seobuk à l'étranger bénéfice du soutien d'un programme d'aide à la croissance mondiale dirigé par le ministère sud-coréen des sciences et des TIC (MSIT) et l'agence nationale de promotion de l'industrie des technologies de l'information (NIPA), ce qui renforce le rôle de l'entreprise en tant qu'exportateur de premier plan de l'innovation en matière de plateforme numérique axée sur la culture coréenne.

Alors que le fandom continue d'évoluer au-delà des écrans, Seobuk vise à faire de Photoism un élément central de la manière dont les publics mondiaux vivent, partagent et célèbrent la culture hors ligne.