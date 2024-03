Sequential, innovateur de premier plan dans le domaine des tests du microbiome, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec Eurosafe, une CRO de renom basée en France et opérant dans toute l'Europe

LONDON, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le partenariat entre Sequential et Eurosafe combine une technologie de pointe et une expertise en évaluation de la performance cosmétique pour favoriser des avancées révolutionnaires dans l'analyse du microbiome. En tant que leaders dans leurs domaines respectifs, la synergie créée par cette collaboration permettra à l'industrie des soins personnels et des cosmétiques d'ouvrir de nouvelles perspectives sur la relation complexe entre le microbiome et les produits cosmétiques.

« Nous sommes ravis de nous associer à Eurosafe pour renforcer l'impact de la recherche sur le microbiome sur les résultats des soins de santé, en particulier pour renforcer notre position en Europe », a déclaré le Dr Oliver Worsley, PDG et co-fondateur de Sequential. « Ce partenariat reflète notre engagement à faire progresser la science du microbiome et à la rendre fonctionnelle et exploitable pour nos clients communs. »

« Notre partenariat avec Sequential s'inscrit parfaitement dans notre stratégie globale qui consiste à garantir une évaluation approfondie de la performance des produits cosmétiques dans toutes leurs dimensions grâce aux technologies les plus récentes. Ensemble, nous fixons des normes plus élevées en matière d'innovation dans le domaine des soins de la peau pour des produits plus sûrs et plus efficaces. », a déclaré le Dr Pamela El Azzi, responsable du marketing et de la communication chez Eurosafe.

Sequential et Eurosafe uniront leurs forces pour lancer des initiatives de recherche et des essais cliniques, en utilisant les approches innovantes de Sequential et d'Eurosafe en matière de tests in vivo. Cette collaboration vise à accélérer le développement d'études cliniques sur le microbiome, améliorant ainsi la qualité de la science du microbiome qu'ils peuvent offrir à leurs clients.

À propos de Sequential :

Sequential est la première plateforme de microbiome au monde dédiée aux tests cliniques du microbiome de la peau, du cuir chevelu et des zones intimes. Sequential a collecté plus de 20 000 échantillons de microbiome et utilise l'apprentissage automatique pour combiner le microbiome, les données cliniques et les formulations, afin d'obtenir des applications efficaces en matière de soins personnels et de santé. La société bénéficie du soutien d'Innovate UK Smart Grants, d'Enterprise Singapore, de Corundum Systems Biology, de SOSV, de Scrum Ventures et de Metaplanet Holdings. Parmi ses clients figurent Johnson & Johnson, Walgreens Boots Alliance et 60 autres clients de premier plan dans le domaine des soins personnels et des produits pharmaceutiques.

À propos d'Eurosafe :

Eurosafe est une CRO française qui compte plus de 30 ans d'expérience dans la fourniture de solutions pour étayer les allégations et garantir la sécurité des produits cosmétiques et pour soutenir le développement de produits pharmaceutiques. Nous maîtrisons les réglementations relatives à la sécurité des cosmétiques en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Chaque année, nous réalisons plus de 1 000 évaluations de la sécurité des produits cosmétiques et 1 600 évaluations de l'efficacité. Nuxe, Pierre Fabre, Sephora, Yves Rocher et de nombreux autres acteurs des soins de la peau et du soin nous font confiance.