SÉRIE HONOR 200 : HONOR NOUE UN PARTENARIAT AVEC LE STUDIO HARCOURT ET RÉVOLUTIONNE LA PHOTOGRAPHIE DE PORTRAIT

PARIS, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- HONOR, la marque de smartphones connaissant la plus forte croissance en Europe, a dévoilé aujourd'hui la gamme de la série HONOR 200 lors d'un événement marquant à l'emblématique Hippodrome de Paris-Longchamp à Paris. Lors de cet événement, auquel ont assisté plus de 800 représentants des médias et partenaires venus de toute l'Europe, HONOR a confirmé que la série HONOR 200 est désormais disponible en précommande sur son site et ses partenaires habituels.

La nouvelle série HONOR 200 offre des performances de pointe tout en promettant une expérience de photographie de portrait sans précédent. Pour cela, l'équipe R&D de HONOR s'est associée au Studio Harcourt, célèbre maison de photographie parisienne, afin de co-créer une IA dédiée au portrait. Grâce à cette collaboration, le HONOR 200 Pro offre une expérience digne d'un studio professionnel. A cela s'ajoutent des écrans immersifs et des performances matérielles de pointe pour une expérience utilisateur inégalée sur ce segment.

« Avec la série HONOR 200, nous sommes fiers d'apporter en Europe la parfaite fusion de l'art et de la technologie, permettant à chacun de prendre des portraits de niveau studio, depuis chez soi.», a déclaré Tony Ran, Président de HONOR Europe. « Alors qu'un portrait de qualité studio était jusqu'à présent hors de portée pour beaucoup, la série HONOR 200 établit une nouvelle norme en matière de photographie de portrait sur smartphone. Cette technologie basée sur l'IA illustre non seulement l'engagement de HONOR en faveur de l'innovation, mais souligne également notre quête incessante d'excellence pour redéfinir les limites de la photographie mobile. »

DES PORTRAITS DE MAÎTRE SIGNÉS STUDIO HARCOURT

Parce que la lumière et les ombres sont des aspects essentiels pour maîtriser la photographie de portrait, la série HONOR 200 est équipée de composants et logiciels alimentés par l'IA, spécialement conçus pour saisir les nuances subtiles de l'éclairage. Les deux smartphones qui composent la série HONOR 200 disposent d'un appareil photo principal de 50 MP, permettant de capturer des images impressionnantes avec un équilibre parfait entre les hautes lumières et les ombres, même en cas de faible luminosité. Grâce à la technologie de regroupement de pixels 4-en-1 qui permet des pixels de 2,4 μm, les utilisateurs peuvent obtenir un très grand niveau de détail même dans les zones les plus sombres de l'image. Le HONOR 200 Pro embarque également un téléobjectif de 50 MP avec un capteur personnalisé Sony, offrant une meilleure détection de la lumière pour des photos claires et détaillées, même lorsqu'elle est prise à distance du sujet.

La série HONOR 200 élève la photographie de portrait à un niveau supérieur grâce à son IA dédiée au Portrait, développée en collaboration avec le Studio Harcourt. Connu pour les portraits emblématiques de personnalités comme Roger Federer, Catherine Deneuve ou encore Jean Dujardin, le Studio Harcourt maîtrise à la perfection l'art de la lumière et des ombres et crée des images intemporelles. Grâce à cette collaboration, l'IA Portrait de HONOR capture l'essence de cet art, permettant aux utilisateurs de réaliser facilement des portraits uniques simplement avec leur smartphone.

Plus de 20 experts en imagerie du Studio Harcourt et des équipes HONOR ont travaillé ensemble pendant presque deux ans pour développer cette technologie, en analysant plus de 1 000 scénarios et des millions de données pour s'assurer que l'essence de ce qui fait le Studio Harcourt puisse être le plus proche du rendu du smartphone. La triple caméra portrait de 50 MP du HONOR 200 Pro fait appel à un algorithme amélioré - HONOR RAW Domain - capable de reproduire des portraits bien équilibrés. Cet algorithme gère parfaitement l'exposition dans les zones lumineuses tout en préservant les détails complexes dans les zones plus sombres.

UN ÉCRAN IMMERSIF QUI FAVORISE LA SANTÉ VISUELLE

Fidèle à ses engagements envers la création d'innovations centrées sur l'humain, HONOR a intégré dans son HONOR 200 Pro la technologie Risk-free dimming de 3840 Hz, certifiée par TÜV Rheinland pour son absence de scintillement et le soin apporté à la qualité d'affichage. Pour garantir un confort visuel prolongé, la série HONOR 200 inclut également la technologie Natural Tone 2.0, qui ajuste la température de couleur de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Elle propose aussi un Mode Nuit soutenu par l'IA, capable de réguler les émissions de lumière bleue et d'adapter la température de l'écran afin de favoriser la production de mélatonine, améliorant ainsi la qualité du sommeil des utilisateurs. En complément, la série HONOR 200 propose la fonctionnalité Adaptative Dimming qui ajuste la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement extérieur et de l'utilisation des applications, pour une expérience de visionnage plus confortable. Enfin, grâce à son écran flottant quad-curve 1,5K et une luminosité HDR maximale de 4000 nits, les utilisateurs peuvent profiter d'une excellente visibilité même en plein soleil.

DES PERFORMANCES OPTIMISÉES POUR UNE CONNECTIVITÉ FLUIDE

Le HONOR 200 Pro est équipé d'une grande batterie au silicium-carbone de 5200 mAh, offrant jusqu'à 61 heures de streaming musical continu sur une seule charge. Pour maximiser la productivité, il dispose d'une fonction de charge très puissante : avec la HONOR SuperCharge filaire de 100 W et la HONOR SuperCharge sans fil de 66 W, le HONOR 200 Pro se recharge complètement en seulement 41 minutes. Cela en fait le compagnon idéal pour les utilisateurs les plus nomades. De plus, le HONOR 200 Pro dispose de 12 Go de mémoire et de 512 Go, permettant de stocker et d'accéder à ses données à tout moment pour une expérience fluide et sans tracas.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Le HONOR 200 Pro est disponible en trois coloris - Moonlight White, Midnight Black et Ocean Cyan en exclusivité sur le site honor.com. Il est disponible en précommande dès aujourd'hui à partir de 799,90€ sur honor.com. Bonus de précommande entre le 12 juin et le 25 juin : 100€ de coupon + casque Marshall Major IV offert + 80€ de reprise sur l'ancien téléphone + Montre GS3 d'une valeur de 229€. Rendez-vous sur les sites de nos partenaires pour retrouver leurs offres de précommande.

Pour plus d'informations, visitez la boutique en ligne HONOR sur www.honor.com/ .

À PROPOS DE HONOR

Créée en 2013, HONOR réussit à devenir en à peine plus d'une décennie une marque technologique mondiale. Très populaire notamment auprès des jeunes à ses débuts, la marque s'adresse aujourd'hui à tous les consommateurs. Depuis sa création, l'entreprise met ses capacités de R&D et d'innovation au service des utilisateurs et a développé au fil des années une gamme complète de produits technologiques : smartphones, PC, wearables, et plus récemment, tablettes. Suite à sa nouvelle indépendance depuis janvier 2021, elle entend poursuivre son développement encore son empreinte en proposant des produits toujours plus innovants et adaptés aux besoins de chacun. Son ambition ? Devenir une marque mondiale emblématique et, à terme, leader sur ses marchés.

