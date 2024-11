Serres reçoit une subvention de recherche de 1,8 million d'euros de Business Finland

ESPOO, Finlande, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Serres a reçu une subvention de recherche considérable de 1,8 million d'euros de Business Finland. Serres est un précurseur dans la conception et la fabrication de solutions de gestion des fluides chirurgicaux pour les hôpitaux du monde entier. La subvention soutient la stratégie de Serres visant à fournir des solutions durables qui soutiennent les hôpitaux dans leur cheminement vers la carboneutralité.

Serres Surgical Suction

« Le projet accompagne le renouveau stratégique de l'entreprise en la positionnant comme un leader en matière de développement durable en apportant des solutions de collecte des fluides hospitaliers et des déchets plastiques. Ce projet de recherche très ambitieux combine différents aspects au sein de ses modules de travail pour atteindre les résultats souhaités. Le financement de Business Finland permet de mettre en œuvre un projet à grande échelle qui améliore les perspectives commerciales internationales », déclare Eija-Riitta Hämäläinen de Business Finland.

« Nous sommes profondément conscients de notre responsabilité d'aider les hôpitaux dans leur transition vers des émissions nettes nulles, nous reconnaissons également la demande croissante de solutions plus durables dans le secteur de la santé et dans notre domaine de travail », déclare Nicke Svanvik, PDG de Serres Group. Grâce à cette subvention, nous pouvons accélérer nos efforts pour trouver des solutions pour l'avenir, où la durabilité et l'excellence clinique vont de pair.

Le programme d'innovation de Serres aborde la durabilité sur plusieurs fronts, en s'associant à des institutions de recherche, en participant à des écosystèmes pertinents et en co-concevant de nouvelles solutions avec les hôpitaux. « Notre objectif principal est d'assurer la responsabilité et la durabilité tout au long de la chaîne de valeur », explique Maria Lavonen, Directrice du département Product Group and Innovation. « Cette subvention garantit une approche globale de l'économie circulaire dans notre domaine et donc la capacité de développer des capacités et des compétences qui soutiendront notre croissance dans les années à venir », poursuit M. Lavonen.

Serres s'efforce d'apporter des flux de travail responsables dans les salles d'opération des hôpitaux en rendant l'aspiration chirurgicale et l'élimination des fluides sûres et durables. Nous sommes un fournisseur choisi par les infirmières hospitalières et les gérants des salles d'opération, des achats, de l'environnement et des déchets, qui exigent une fiabilité éprouvée, des réductions des déchets de salle d'opération et une réduction de l'empreinte CO2 du flux de travail de collecte des fluides et d'élimination des déchets des hôpitaux. Avec une équipe de plus de 175 professionnels et un réseau de distribution mondial, nous soutenons plus de 75 000 opérations dans le monde entier chaque jour, garantissant une assurance de livraison de 95,5 % et une qualité de produit inégalée, avec une seule défaillance signalée pour chaque million d'utilisations. Nos produits sont conçus et fabriqués en Finlande. www.serres.com

