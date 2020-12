Servier annonce le projet d'acquisition de la division oncologie d'Agios Pharmaceuticals

- La transaction, d'un montant total pouvant atteindre jusqu'à 2 Mds$ plus redevances, comprend un portefeuille commercial, un pipeline de développement clinique et de recherche en oncologie et le transfert des équipes.

- La transaction comprend le médicament commercialisé d'Agios, TIBSOVO®, et un solide pipeline de projets de recherche en oncologie en phase III et au stade de développement précoce.

- Une acquisition en ligne avec l'ambition stratégique de Servier de devenir un acteur reconnu en oncologie, soutenu par des capacités uniques d'innovation thérapeutique.

- La transaction permettra de renforcer immédiatement la présence commerciale de Servier aux États-Unis sur le marché de l'hématologie maligne et offrira, à plus long terme, un potentiel de croissance dans le domaine des tumeurs solides.

PARIS et BOSTON, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international, annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de la division oncologie d'Agios Pharmaceuticals dont son portefeuille commercial et son pipeline de développement clinique et de recherche en oncologie pour un montant total pouvant atteindre jusqu'à 2 Mds$, dont un paiement initial de 1,8 Md$ et un paiement d'étape réglementaire potentiel de 200 M$, plus redevances. La transaction a été approuvée par les organes de gouvernance des deux sociétés. Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de l'approbation par les actionnaires d'Agios, l'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021.