Shai Salvi de chez Brillio fera une déclaration liminaire au CDAO Europe avec l'experte en données Caroline Carruthers

Le directeur des solutions de Brillio rejoint une ancienne cliente et coauteure de « The Chief Data Officer's Playbook » pour discuter du rôle critique du directeur des données à l'occasion d'un événement d'analytique de données de premier plan

SANTA CLARA, Californie, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Brillio, société mondiale de conseil sur le numérique et la technologie, a annoncé aujourd'hui que Shailen « Shai » Salvi, directeur des solutions, prononcera le discours d'ouverture au CDAO Europe 2018 devant se tenir les 17 et 18 septembre au Westin Grand Frankfurt en Allemagne avec Caroline Carruthers, coauteure du livre « The Chief Data Officer's Playbook » (Le livre de jeu du directeur des données) et ancienne directrice de groupe pour la gestion de données chez un client de Brillio, Lowell Group.

La session, intitulée « The Role of Chief Data Officer in Analytics Institutionalization » (Le rôle du directeur des données dans l'institutionalisation de l'analytique ») proposera un guide pour l'officialisation d'une stratégie des mégadonnées qui s'aligne sur les objectifs d'entreprise et les augmentations de retour sur investissement de la transformation numérique sous la gouverne du directeur des données (CDO). Cette allocution présentera également une feuille de route pour l'avenir de l'analytique des données.

« L'utilisation et la valeur des mégadonnées au niveau d'efficacités opérationnelles améliorées sont largement comprises ; pourtant, les recherches indiquent qu'une majorité de projets de données de grande échelle ne réussissent pas, » a fait observer Salvi. « La prochaine frontière pour l'analytique de mégadonnées sera pilotée par le directeur des données dont la gouverne sera fondamentale pour institutionnaliser une stratégie numérique sur l'ensemble de l'entreprise et maximiser le retour sur investissement. »

Au cours de l'allocution, Salvi et Carruthers souligneront trois facteurs critiques de succès faisant intégralement partie de la réussite des projets de transformation numérique. Les sociétés dont l'intention est de surfer sur la prochaine vague de données se doivent de suivre ces étapes :

Élaborer une stratégie de plateforme concentrée sur une conception répondant aux besoins des scientifiques spécialisés en données ;

Veiller à ce que la stratégie de livraison repose sur une analytique agile ;

Édifier une stratégie de technologie et de capacités qui comprenne le recrutement et le maintien d'ensembles appropriés de compétences.

Comme l'expliqueront Salvi et Carruthers, les progrès accomplis dans les outils de technologie et d'analyse de données vont de plus en plus vite, mais les ensembles de compétences au niveau des employés restent en retard : les stratégies numériques des entreprises en souffrent.

« Le poste de directeur des données est relativement nouveau. Les sociétés qui n'ont pas de CDO pour guider leur stratégie d'analytique de données doivent se préparer à rencontrer des écueils en travers du succès, » a signalé Carruthers. « Le CDO joue un rôle extrêmement important pour assurer que les initiatives d'analytique de l'entreprise s'alignent sur les objectifs de cette entreprise à travers une combinaison de facteurs : des ensembles de compétences numériques poussées au sein de l'équipe, des interfaces de clientèle bien conçues ainsi qu'une gestion soignée de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation de données approfondies afin de produire de la valeur sur toute l'organisation. Le directeur des données représente en définitive la clé permettant de déverrouiller la promesse de toute transition numérique d'entreprise. »

Le CDAO Europe 2018 aura lieu les 17 et 18 septembre 2018 au Westin Grand Frankfurt en Allemagne. La déclaration liminaire est prévue à 9 h 45 du matin heure d'Europe centrale le lundi 17 septembre. Pour vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici.

À propos de Brillio



Brillio est une société mondiale de services de conseil sur le numérique et la technologie se concentrant sur la mise en œuvre de technologies numériques pour les sociétés en tête dans le monde. Brillio fait appel à des méthodologies en propriété exclusive pour aider ses clients à repenser leurs entreprises et avantages concurrentiels, puis rapidement mettre au point et déployer des solutions disruptives de classe industrielle utilisant le concept d'expérience utilisateur (UX), les applications numériques, l'analytique de mégadonnées, le nuage, la sécurité et l'ingénierie numérique. Forte de 2 600 personnes, l'équipe de Brillio est établie dans neuf bureaux répartis sur trois continents et elle considère que la satisfaction de clients de classe mondiale lui indique le nord vrai. Pour en apprendre davantage,, suivez-nous sur @brillio et visitez www.brillio.com.

Media Contact :



Nancy MacGregor



Trier & Company



+1.415.309.5185 | nancy@triercompany.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/217233/brillio_logo.jpg

Related Links

http://www.brillio.com