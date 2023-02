SHAMIR OPTICS A CHOISI LE PROCESSEUR NU4000 D'INUITIVE POUR SON APPAREIL DE MESURE NUMÉRIQUE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le Spark™ 4, nouveau dispositif de mesure numérique ultra-précis de Shamir, déploie le processeur de vision sur puce NU4000 d'Inuitive avec la technologie de précision 3D d'IMDT, pour offrir aux opticiens une expérience de mesure ophtalmique simple et efficace

RA'ANANA, Israël, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Shamir Optical Industry Ltd. , concepteur et fabricant d'objectifs progressifs et de moules de renommée mondiale pour l'industrie ophtalmique, a récemment annoncé la sortie de son appareil de mesure numérique de nouvelle génération, le Spark™ 4. Cet appareil utilise un système électro-optique sophistiqué basé sur le processeur NU4000 d'Inuitive, intégré à la plateforme de vision stéréo 3D d'IMDT.

Le système de mesure avec objectif avancé du Spark™ 4 utilise le processeur NU4000 pour mettre en œuvre la technologie 3D exclusive d'IMDT, ainsi que six capteurs de caméra haute résolution, ce qui permet au système Spark™ 4 d'atteindre un niveau de précision jamais vu auparavant.

Le processeur de vison sur puce NU4000 est le processus de première génération de la série NU4X00 ; il est idéal pour la robotique, les drones, la RV et les applications pointues d'IA qui nécessitent l'agrégation de plusieurs capteurs, ainsi que le traitement des données, l'envoi de paquets et la diffusion. Il est spécialement conçu pour les robots et autres applications devant détecter et analyser l'environnement à l'aide de trois ou six caméras – voire plus – pour prendre des décisions exploitables en temps réel en fonction de ces données.

« Le processeur NU4000 d'Inuitive permet de mesurer précisément des caractéristiques oculaires et il est simple d'emploi », a déclaré Avi Shimon, PDG et co-fondateur d'IMDT. « Il constitue un choix naturel pour le développement et la mise en œuvre d'une plateforme complète de traitement 3D et IA dédiée au système de mesure Spark™ 4. »Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993051/Inuitive_Spark_4.jpg

« La série de processeurs de vision sur puce NU4X00, y compris les produits hérités et futurs, est idéale pour les applications qui nécessitent de diffuser des vidéos à partir de plusieurs capteurs à haute vitesse et à faible latence tout en conservant des flux horodatés et synchronisés avec précision », a déclaré Shlomo Gadot, PDG et co-fondateur d'Inuitive. « Nous nous engageons à continuer de collaborer avec les intégrateurs pour faire progresser les industries et promouvoir les innovations. »

À propos d'Inuitive

Les processeurs révolutionnaires de vision sur puce d'Inuitive ouvrent la voie à la fabrication de puces tout-en-un dotées d'un large éventail de capacités intégrées, extrêmement performantes, avec une taille et une rentabilité optimales. Ces processeurs prennent en charge simultanément la détection de la profondeur, les algorithmes de positionnement et de localisation (SLAM), ainsi que la détection et la reconnaissance d'objets grâce à l'IA, tout en réduisant considérablement la latence et le temps de réponse du système, en économisant de l'énergie et en assurant des performances globales supérieures (débit de trame et résolution élevés, champ de vision étendu).

Grâce à son écosystème technologique de partenaires dans le domaine des capteurs pour machines, du développement logiciel et de la fabrication industrielle, Inuitive intègre ses modules de capteurs et de processeurs, adaptés à tous les besoins des entreprises, dans les applications de ses clients, dans des secteurs tels que la robotique, les drones, la RA, la RV, l'AIoT et la détection 3D, en offrant ainsi un niveau de compréhension visuelle semblable à celui des humains, avec des capacités optimales et des performances supérieures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.inuitive-tech.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/inuitive .

À propos d'IMDT

La société IMD Technologies est spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions et de produits technologiques complexes et avancés. Fondée par Avi Shimon, Arnon Tadmor et Ram Boukobza en 2017, IMDT met plus de 50 ans d'expérience au service du matériel, des logiciels, de la vision informatique et de l'intelligence artificielle pour donner vie à des idées innovantes en créant sur mesure des solutions et des appareils intelligents. IMDT entretient de solides relations avec les principaux fabricants de puces afin de proposer des projets modulaires clés en main dans les domaines de la médecine, de la robotique, des villes intelligentes, des maisons intelligentes et de l'Internet des objets industriels de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://imd-tec.com/ ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse http://www.linkedin.com/company/imd-technologies/ .

Pour plus d'informations sur Shamir, rendez-vous sur le site https://shamir.com/

Contact

Gur Dror, VP Business Development

Portable : +972 54 448 8908

E-mail : [email protected]

AVI Shimon, PDG et fondateur

Portable : +972 54 678 9679

E-mail : [email protected]

