SHEIN dévoile son premier pop-up store lifestyle à Toulouse

PARIS, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- SHEIN, l'un des leaders mondiaux de l'e-commerce mode et lifestyle, annonce l'ouverture de son nouveau magasin éphémère en plein cœur de la ville rose. Le pop-up store sera ouvert au public du 23 au 26 juin 2023 de 10h à 19h et proposera une vaste gamme de produits maison, mode et beauté, avec un accent tout particulier sur le côté lifestyle.

Cette fois-ci, c'est donc à Toulouse que SHEIN pose ses valises pour son troisième pop-up store de l'année 2023, après avoir été à la rencontre des consommateurs à Lyon et Paris en mars et mai derniers. Pour cette nouvelle édition, SHEIN mettra en lumière sa collection Home (Maison) avec, entre autres, des décorations, des accessoires pour la cuisine, des gadgets pour le bureau et des astuces rangement.

D'autres catégories de la marque seront aussi présentes, comme les collections de vêtements Frenchy et Curvy, les maillots de bain, la ligne de maquillage SHEGLAM, les bijoux, les articles self-care et les accessoires (lunettes de soleil, chapeaux, etc.)

L'enseigne proposera plus de 900 références durant quatre jours, dans un espace de 250m2 relooké spécialement pour l'occasion. Prix moyen des articles : 9,80 euros.

Une collection inspirée du chic à la française

Elle porte bien son nom. La collection de vêtements Frenchy de SHEIN sera à l'honneur lors de ce rendez-vous toulousain, avec des pièces intemporelles faciles à porter et parfaites pour l'été. Volants, imprimés Liberty, couleurs lumineuses et jupes longues légères s'entremêlent pour composer des looks chics et sans effort, portables en ville comme à la campagne.

À propos de SHEIN

SHEIN est une marketplace globale et intégrée qui propose un large choix de catégories de produits mode et lifestyle comprenant des articles de la marque SHEIN ainsi que des articles provenant d'un réseau de vendeurs à travers le monde, et à prix toujours accessible. Basée à Singapour, SHEIN reste fidèle à son engagement de rendre la mode accessible à tous. SHEIN prend appui sur son modèle de production à la demande leader de l'industrie depuis 2012, participant à rendre celle-ci plus agile et durable.

Pour en savoir plus sur SHEIN, rendez-vous sur www.SHEINgroup.com.

