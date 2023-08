SHEIN fait escale à Marseille avec un POP-UP Store très estival

PARIS, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- SHEIN, l'un des leaders mondiaux de l'e-commerce mode et lifestyle, pose ses valises dans la cité phocéenne pour le plus grand plaisir de ses consommateurs de la région. La boutique éphémère SHEIN Marseille s'installera au 1 Place Francis Chirat à Marseille du 5 au 9 août de 10h à 19h, et proposera à ses visiteurs une expérience shopping inoubliable dans un décor qui sent bon l'été et l'air marin.

Après le succès des éditions parisienne et toulousaine en mai et juin derniers, le POP-UP Store SHEIN s'impose peu à peu comme un rendez-vous incontournable pour les shoppeurs français. La boutique marseillaise promet d'être à la hauteur avec sa vaste gamme de produits mode, maison et beauté. Jolis looks pour le bureau avec SHEIN BIZwear, maquillage de qualité avec SHEGLAM, élégance à la française avec la collection Frenchy, tenues décontractées pour hommes et accessoires colorés pour la plage, le POP-UP Store Marseille promet une véritable incursion dans les différents univers présents sur SHEIN.

L'enseigne proposera presque 1200 références durant quatre jours, dans un local spacieux et un esprit showroom qui invite à l'exploration. Prix moyen des articles : 3,98 euros.

Stylée tout au long de l'été

Farniente au soleil, apéros entre amis et balades en pleine nature… La saison estivale évoque les vacances et l'insouciance. Mais pour beaucoup, les journées au bureau et les rendez-vous professionnels font aussi partie de l'été. C'est la raison pour laquelle nos collections SHEIN BIZwear et Frenchy seront à l'honneur lors du POP-UP Store Marseille. Tenues chics pour le travail avec BIZwear ou looks intemporels pour toutes les occasions avec Frenchy, les visiteuses de la boutique pourront se composer un dressing estival vraiment complet. Et peut-être même dénicher la petite robe parfaite pour passer sans transition du bureau à un dîner romantique en terrasse.

POP-UP STORE SHEIN

Du 5 au 9 août (fermé le dimanche 6 août)

1 Place Francis Chirat

13002 MARSEILLE

À propos de SHEIN

SHEIN est une marketplace globale et intégrée qui propose un large choix de catégories de produits mode et lifestyle comprenant des articles de la marque SHEIN ainsi que des articles provenant d'un réseau de vendeurs à travers le monde, et à prix toujours accessible. Basée à Singapour, SHEIN reste fidèle à son engagement de rendre la mode accessible à tous. SHEIN prend appui sur son modèle de production à la demande leader de l'industrie depuis 2012, participant à rendre celle-ci plus agile et durable.

