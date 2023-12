Shift Technology entame sa dixième année d'activité et poursuit son évolution grâce au soutien des assureurs et de l'écosystème français

La scale-up tricolore spécialisée dans les services à l'assurance continue à renforcer son empreinte sur le marché français. Ses solutions analysent une part de plus en plus importante des sinistres déclarés sur le territoire grâce à une équipe de 200 data scientists basée à Paris.

PARIS, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Shift Technology, fournisseur de solutions d'automatisation et d'optimisation des décisions basées sur l'intelligence artificielle pour les acteurs de l'assurance, entame sa dixième année d'activité aux avant-postes de l'innovation dans le secteur de l'assurance. Une nouvelle année placée sous le signe du développement et de la croissance. L'occasion pour l'entreprise de souligner le rôle des assureurs, mais aussi de l'écosystème technologique français dans son évolution, elle qui aspire à se montrer digne de la confiance qui lui a été accordée en portant haut les couleurs de la France.

Un impact significatif dans la lutte contre la fraude

La fraude à l'assurance représente chaque année un coût de 25 milliards d'euros pour l'économie européenne, et de 4 milliards d'euros rien qu'en France[i]. C'est dans ce contexte que Shift Technology a vu le jour en 2014, en vue d'aider les compagnies d'assurances à détecter les sinistres potentiellement frauduleux et à les analyser de manière efficace, proposant ainsi une approche innovante à cette problématique majeure pour l'ensemble du secteur. L'entreprise a adapté son portefeuille de solutions aux assurances à la personne (santé et prévoyance), un marché qui revêt une importance capitale aux yeux de nombreux acteurs du secteur – et d'elle-même.

Dix ans plus tard, les solutions de l'insurtech française ont analysé un total de près de 3 milliards de sinistres, et continuent d'analyser annuellement une part de plus en plus importante de la totalité des sinistres déclarés à l'échelle globale. Permettant de faire économiser jusqu'à 5 milliards d'euros de fraude aux sinistres par an aux assureurs, soit environ 10 millions pour chaque milliard de primes émises.

Shift a ensuite élargi son périmètre d'action en appliquant sa technologie d'optimisation des décisions basées sur l'IA à un plus large éventail de processus critiques, de la souscription d'une police d'assurance à l'indemnisation. L'entreprise a ainsi étendu les bénéfices de l'IA en offrant aux assureurs du monde entier des solutions de détection des recours, de lutte contre la fraude à la souscription et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le plus grand pôle de data scientists dédiés au secteur de l'assurance au monde

Shift Technology travaille actuellement avec plus de 120 acteurs du monde de l'assurance IARD, santé, vie, prévoyance et voyage, dans plus de 25 pays. Pour les accompagner au mieux, l'entreprise a établi le plus grand pôle de data scientists dédiés au secteur de l'assurance au monde, dans son siège social à Paris. Ce pôle a connu une croissance spectaculaire au cours de ces dernières années, et compte aujourd'hui 200 employés, soit un tiers de ses effectifs. Cette expansion reflète l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'excellence technologique, mais surtout envers ses clients, et renforce sa position au sein de l'écosystème français, dont elle est fière de faire partie.

Shift Technology, qui a levé un total de 320 millions d'euros en plusieurs tours de table entre 2016 et 2021, a en effet pu bénéficier, en plus de la confiance d'investisseurs de premier plan comme Accel, Advent International, Bessemer Venture Partners, Bpifrance Large Venture, General Catalyst et Iris Capital, d'un cadre extrêmement favorable pour se développer, avec notamment la présence et le support d'institutions comme Bpifrance ou la French Tech, une politique fiscale assouplie et un système de ressources humaines stable.

« Bpifrance Large Venture est entré au capital de Shift Technology en 2020 afin d'accompagner le développement commercial de la société et soutenir ainsi le rayonnement de l'innovation française » commente Paul-François Fournier, Directeur Innovation de Bpifrance. « Notre soutien à Shift se justifie par son potentiel disruptif et son apport significatif aux écosystèmes de l'assurance et de la technologie français dont elle fait partie, ainsi que dans sa contribution à l'émergence du pôle d'excellence français en intelligence artificielle. »

Une expertise d'IA et un savoir-faire multirécompensés en marche vers l'avenir

L'année 2023 de Shift a été marquée par l'obtention de plusieurs prix et reconnaissances officielles qui témoignent de son impact et de son leadership dans son secteur d'activité :

Inclusion dans l'indice Next40 de la French Tech pour la 4 ème année consécutive

Présence dans le Mapping 2023 des start-ups de l'IA de France Digitale

Sélection parmi les Leading European Tech Scale-ups 2023 de France Digitale

Classement dans le Fintech 100 de Finance Innovation

L'objectif de Shift Technology pour 2024 et les prochaines années est de poursuivre son expansion et d'augmenter son empreinte, tout en continuant à développer une approche multi-produits et des plateformes nationales de croisement de données pour servir au mieux les acteurs de l'assurance et les aider à être toujours plus proches de leurs clients. Toujours, avec de la technologie française.

« Dès le début, l'objectif de Shift a été de mettre la technologie au service des acteurs de l'assurance pour les aider à prendre les meilleures décisions et faire face aux difficultés qu'ils peuvent être amenés à rencontrer » conclut Jeremy Jawish, CEO et Cofondateur de Shift. « Nous sommes fiers de les accompagner depuis bientôt dix ans dans leurs efforts pour minimiser l'impact de la fraude sur leurs activités, et de contribuer à l'évolution de ce secteur essentiel pour notre société. Notre objectif pour l'avenir, c'est de continuer à œuvrer dans cette direction. »

