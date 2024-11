Sifflet est certifié Google Cloud Ready - BigQuery

A la clé: donner la clarté nécessaire pour gérer un data stack complexe avec Sifflet et BigQuery

PARIS, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sifflet a obtenu la certification Google Cloud Ready - BigQuery. Cette étape marque un pas supplémentaire dans l'ambition de Sifflet de donner à chaque producteur et utilisateur de données une vision claire de l'état et de la qualité de ses données, pour des prises de décisions éclairées.

Pourquoi utiliser Sifflet avec BigQuery:

Surveillance proactive de la qualité des données : L'intégration de Sifflet avec BigQuery ajoute une couche supplémentaire d'observabilité, permettant de préserver la qualité des données en identifiant et en corrigeant en amont toute dégradation.

Cette intégration a été rendue possible grâce à quelques fonctionnalités clés qui rendent l'observabilité des données plus efficace :

Enrichissement des métadonnées BigQuery : Sifflet enrichit les métadonnées BigQuery avec un étiquetage automatique, des descriptions, la traçabilité des champs en amont et en aval, ainsi qu'une surveillance des data produits.

L'obtention de la désignation Google Cloud Ready - BigQuery confirme que Sifflet a satisfait aux exigences essentielles de fonctionnalité et d'interopérabilité pour une intégration optimale avec BigQuery. Cette distinction ne fait pas que valider cette intégration : elle garantit également aux clients que les produits Sifflet s'intègrent parfaitement avec BigQuery.

Tout au long de ce programme, Sifflet a collaboré étroitement avec les équipes d'ingénierie partenaires de Google Cloud et BigQuery, affinant l'intégration et l'élaboration des feuilles de route communes pour de futures améliorations. Parmi celles-ci figurent l'élargissement du support des tables partitionnées et l'intégration des tables partagées, des modèles de machine learning et de la connectivité OAuth.

« L'intégration de Sifflet avec Google BigQuery a transformé notre gestion de l'observabilité des données chez Carrefour. Grâce à une supervision proactive de Sifflet, nous pouvons identifier et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'impactent nos opérations." mentionne Medhi Labassi, CTO chez Carrefour Links "De plus, l'accès simplifié aux données permet à nos équipes de collaborer plus efficacement, en utilisant pleinement le potentiel des insights offerts par BigQuery ».

Si cette collaboration ouvre de nouvelles voies pour l'innovation et la croissance entre Sifflet et Google Cloud, l'objectif reste cependant le même: permettre aux entreprises de tirer le meilleur de l'IA avec un outil d'observabilité garantissant la gestion efficace d'un data stack complexe.

Sifflet donne aux organisations la clarté dont elles ont besoin pour gérer un data stack complexe en toute confiance. Avec des clients tels que Carrefour, BBC, Penguin Random House, Etam, Auchan Retail et Servier, Sifflet permet aux grandes entreprises d'anticiper leurs problèmes data avant qu'il ne soit trop tard. En tirant parti de la puissance de BigQuery, Sifflet garantit une observabilité des données et des performances incomparables.

