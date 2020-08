Signiant a obtenu un brevet pour son architecture de transport intelligent

La nouvelle architecture tire parti de l'apprentissage automatique pour s'adapter aux conditions du réseau en temps réel

LEXINGTON, Massachusetts, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Signiant Inc a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le brevet numéro 10 735 516 de la part de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour son invention intitulée « Cloud-Based Authority to Enhance Point-To-Point Data Transfer With Machine Learning » (Autorité basée sur le cloud pour améliorer le transfert de données point à point par l'apprentissage automatique). Le brevet décrit les méthodes et les systèmes qui intègrent l'apprentissage automatique pour évaluer les informations de transfert historique anonymes collectées par ses produits SaaS. Cet historique est utilisé en tant que données de formation pour élaborer un modèle capable de prédire le moyen le plus rapide de déplacer ou d'accéder aux médias. Grâce à ce brevet, Signiant renforce son leadership dans le domaine des solutions SaaS pour l'échange mondial de précieuses ressources multimédia.

Le transport intelligent conçu par Signiant choisit le nombre optimal de flux de transport parallèles et sélectionne le TCP standard ou le protocole d'accélération UDP exclusif de Signiant en se basant sur une variété d'entrées, y compris les conditions réseau actuelles et historiques, le calcul disponible, le type de stockage et les caractéristiques de l'ensemble de données. La nouvelle architecture est capable d'effectuer le transfert à plusieurs vitesses de Gbit/s. En outre, elle est déjà déployée sur la plateforme SaaS SDCX (Software-Defined Content Exchange - Échange de contenu défini par logiciel) de Signiant pour des transferts entre services cloud publics et/ou privés et/ou de stockage. La plateforme est capable d'exploiter des fichiers de toutes tailles, des ensembles de données avec un nombre illimité de fichiers ainsi que des fichiers et des flux de plus en plus nombreux.

« Lorsque les premiers tests de transfert ont montré des vitesses supérieures à 10 Gbit/s en utilisant des paramètres dérivés de l'apprentissage automatique qui n'étaient ni intuitifs ni évidents, nous savions que nous étions sur quelque chose qui allait changer la donne », a déclaré Ian Hamilton, directeur technique chez Signiant. « Au fur et à mesure de l'évolution des réseaux et de l'augmentation de la bande passante, la valeur du transfert de Signiant augmente ; elle est désormais capable d'atteindre les 10 Gbit/s. Les outils standard de transfert ne sont tout simplement pas conçus pour tirer parti de la bande passante disponible. Ainsi, avec les canaux plus larges d'aujourd'hui, cette nouvelle architecture devient encore plus critique à mesure que les ensembles de données s'élargissent et que la distribution des flux de travail s'intensifie dans le monde entier. »

Afin de tirer pleinement parti de la bande passante disponible, l'algorithme d'apprentissage automatique de Signiant examine l'antériorité historique et configure de manière optimale les paramètres au niveau de l'application et du transport pour le transferts de fichiers et de médias en direct. Non seulement cela garantit un meilleur résultat sans syntonisation manuelle sujette aux erreurs ni outillage coûteux, mais les résultats s'améliorent au fil du temps, à mesure que le système apprend. Outre le transport intelligent en instance de brevet de Signiant, son protocole d'accélération UDP de base offre des avantages marqués. Signiant isole les différentes sources d'encombrement en examinant la latence et la perte de paquets, ainsi qu'en observant constamment le taux de changement de ces observations. De cette manière, il lui est possible de différencier l'encombrement du réseau périphérique de celui du réseau principal et de réagir en conséquence.

M. Hamilton a ajouté : « Dans le monde actuel, de nouvelles technologies de réseau sont déployées pour divers cas d'utilisation et le paysage du stockage est devenu beaucoup plus complexe. Avec toutes les améliorations apportées à la technologie d'infrastructure, la plateforme SaaS SDCX unique de Signiant agit comme une couche d'abstraction importante permettant d'adapter tout type de réseau IP aux sociétés de médias modernes. Le contenu peut se situer n'importe où au sein d'un maillage mondial de services et de stockage SDCX, et notre plateforme fournira un accès rapide et sans interruption aux ressources médiatiques à des personnes et des systèmes. »

À propos de Signiant :

La plateforme SDCX (Software-Defined Content Exchange) SaaS de Signiant est utilisée par les sociétés de médias de tous calibres pour déplacer et accéder chaque jour à des pétaoctets de données précieuses avec rapidité, fiabilité et en toute sécurité. Bien que l'accélération des fichiers reste au cœur de l'activité de Signiant, sa plateforme a évolué pour intégrer une intelligence propre aux médias qui permet de résoudre les défis au-delà du déplacement rapide des fichiers. La plateforme SaaS de Signiant connecte désormais plus de 25 000 sociétés de médias du monde entier. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.signiant.com. Pour obtenir des informations sur la façon dont le transport intelligent de Signiant peut vous aider à exploiter pleinement votre bande passante, téléchargez le livre blanc gratuit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222048/Signiant_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.signiant.com/



SOURCE Signiant