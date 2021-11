Signiant acquiert Levels Beyond

Commentant la deuxième acquisition de l'entreprise en 2021, Margaret Craig, PDG de Signiant, note la proposition de valeur unique d'une plateforme SaaS multi-tenant unifiée qui sert l'ensemble du secteur des médias. « Grâce à notre technologie d'accélération sous-jacente et à notre rôle important dans le flux mondial des médias, Signiant peut fournir à ses clients une base permettant de relever efficacement et à grande échelle les multiples défis de la chaîne d'approvisionnement. Notre plateforme SaaS a une masse critique, elle est au cœur de l'écosystème des médias B-to-B et constitue le point d'ancrage idéal pour les fonctionnalités adjacentes centrées sur les médias. » La société a récemment fait l'acquisition de Lesspain Software pour faciliter l'organisation, la recherche et l'interaction avec les ressources multimédias. L'acquisition de Levels Beyond va maintenant étendre l'offre de Signiant pour inclure une gamme de blocs de construction de flux de travail configurables.

Mike Flathers, directeur des solutions de Signiant, ajoute : « Le secteur des médias compte sur Signiant pour innover et résoudre les problèmes de manière créative, et l'orchestration du flux de travail est prête à être perturbée. En tirant parti du savoir-faire de Levels Beyond et de la puissance de la plateforme SaaS Signiant, nous pouvons donner aux clients ce qu'ils demandent, à savoir une approche beaucoup plus légère, plus simple et plus productive de la mise en œuvre du flux de travail. Le secteur exige les meilleures options et un haut niveau de configurabilité, mais les déploiements uniques complexes ne peuvent tout simplement pas offrir la flexibilité et les économies d'échelle nécessaires. Ce sera formidable d'avoir l'équipe de Levels Beyond à la table pour nous aider à transformer notre vision en réalité. »

Les membres clés de l'équipe de Levels Beyond continueront à être basés à Denver, où Signiant exploitera un centre de développement. Selon Art Raymond, fondateur de Levels Beyond, la décision d'unir ses forces avec Signiant était claire. « Nous sommes ravis de faire partie d'une entreprise de logiciels à forte croissance, centrée sur le client et engagée dans le secteur des médias. L'expérience de Signiant en matière de SaaS natif dans le cloud négalée, et l'équipe de Levels Beyond apporte des compétences complémentaires, notamment une expérience approfondie du flux de médias et une connaissance approfondie des intégrations tierces. Cette alliance sera incomparable. » M. Raymond note en outre que les deux entreprises ont en commun un certain nombre de clients clés qui considèrent cette acquisition comme très intéressante. « Les attentes des clients concernant la nouvelle génération de piles technologiques pour les médias sont claires, et il n'y a qu'une seule société de logiciels dans notre secteur qui peut répondre aux exigences de l'industrie des médias en matière d'agilité, d'options et d'économie. C'est le moyen idéal de prolonger l'héritage de Levels Beyond, qui résout les problèmes de flux de travail les plus difficiles de nos clients. »

