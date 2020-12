SimpleCloud Education étend l'apprentissage à distance et l'accès équitable à la technologie avec des fonctions de contrôle et de sécurité supplémentaires

Gartner cite SimpleCloud dans son rapport sur l'accès à distance dans l'enseignement supérieur

LOS ANGELES et MADRID, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- SimpleCloud offre une plateforme éducative pour l'apprentissage à distance et la création de contenus numériques. Aujourd'hui, la société annonce de nouvelles fonctionnalités qui permettent, en à peine quelques heures, de mettre en place l'environnement complet nécessaire à un enseignement à distance, même avec des applications très exigeantes comme Autodesk, Adobe, Unity ou Unreal Engine, pour n'en citer que quelques-unes.

SimpleCloud est également reconnu dans Gartner « Enabling Remote Access to PC Labs in Higher Education », par les analystes Stuart Downes et Robert Yanckello (Date : 27 août 2020) qui peut être téléchargé ici.

Les cours qui nécessitent l'utilisation de suites logicielles spécifiques ou une collaboration en équipe dans des secteurs tels que la conception (design), l'animation, les effets spéciaux, le développement de jeux, l'architecture, l'ingénierie ou la recherche par exemple, peuvent travailler avec des professeurs dans des salles de classe et des laboratoires virtuels. Ceci réduit les risques sanitaires, augmente l'accessibilité et donne à tous les mêmes moyens pour poursuivre un enseignement pratique efficace dans de véritables conditions professionelles.

Seul SimpleCloud offre une solution de classe virtuelle avec une capacité graphique presque illimitée dans le cloud, permettant aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels puissants depuis n'importe où. Les salles de classe virtuelles SimpleCloud permettent aux étudiants d'utiliser n'importe quel type de PC, de tablettes ou de navigateur et les instructeurs peuvent enseigner en profitant de la fonction de gestion de classe de SimpleCloud pour visualiser les écrans de plus de 50 étudiants à la fois et pouvoir les aider directement en prenant le contrôle de leur machine en temps réel.

SimpleCloud Education a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux enseignants de mieux contrôler leurs salles de classe et d'améliorer la sécurité. Ceci inclut notamment:

Le provisionnement automatisé des environnements d'enseignement et de collaboration,

La capacité de programmer les horaires des classes,

La possibilité de visualiser jusqu'à 50 écrans distants simultanément, avec la possibilité de rentrer dans l'espace de travail d'un étudiant pour l'examiner ou l'aider,

Le verrouillage des ordinateurs pour garantir l'attention et la possibilité de redémarrer ou d'arrêter individuellement les bureaux virtuels distants (en cas d'examen par exemple),

La distribution de documents et fichiers et la mise en place d'une messagerie instantanée propre au cours,

La capacité de lancer des programmes et d'ouvrir des sites web sur les ordinateurs des étudiants,

La planification personnalisée des ressources, en toute flexibilité,

Des services de calcul à haute performance à la demande (ferme de rendu, simulation, ...)

« Les salles de classe du monde entier ont besoin d'espaces de travail sécurisés, accessibles quel que soit l'endroit où se trouvent les élèves. Dans un environnement à distance, il est aussi important de permettre un contrôle total de l'instructeur, afin d'assurer la continuité de l'enseignement et le même niveau d'engagement que celui qu'ont les élèves en présentiel », a déclaré Olivier Wolff, PDG de SimpleCloud et vétéran des médias et du divertissement. « SimpleCloud change réellement la façon dont les écoles peuvent maintenir leurs salles de classe et leurs laboratoires opérationnels, à distance, dans n'importe quel pays du monde, rapidement et en toute sécurité. »

En partenariat avec IBM, SimpleCloud a récemment fait entrer la prestigieuse institution Butic, The New School dans l'apprentissage virtuel, ainsi que d'autres institutions aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, voir l'étude de cas ici. Une courte vidéo expliquant les principales capacités de SimpleCloud dans l'éducation peut être visionnée ici.

À propos de SimpleCloud

SimpleCloud.io est un environnement de travail à distance, basé sur le cloud, qui permet aux équipes de collaborer, d'apprendre ou de produire des projets à distance. SimpleCloud profite de l'infrastructure entièrement sécurisée fournie par IBM Cloud. Avec l'accès à un réseau mondial de plus de 60 centres de données cloud IBM, SimpleCloud peut répondre aux exigences de performance et de déploiement et fournir une puissance de calcul élevée, une faible latence et des centres de données sécurisés. Dans ses quatre secteurs d'activité (Animation-Audiovisuel-VFX, Jeux Vidéos, Architecture, Ingénierie, Construction et Production et Enseignement supérieur), SimpleCloud s'appuie sur des partenaires technologiques prestigieux tels qu'IBM, VMware, ou NVIDIA, qui sont à la pointe des dernières avancées en matière de technologies de communication et de virtualisation.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir les fournisseurs ayant la meilleure note ou une autre désignation. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

Olivier Wolff, Numéro de téléphone : +34 619747641, E-mail : [email protected]

SOURCE SimpleCloud