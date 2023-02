Siniora Food Industries Company - Arabie Saoudite signe un accord stratégique avec l'Autorité saoudienne pour les villes industrielles et les zones technologiques (MODON) afin d'établir une nouvelle usine Siniora pour la production de charcuterie et de viande congelée en Arabie Saoudite

JEDDAH, Arabie Saoudite, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du plan stratégique de Siniora Food Industries Company et de ses efforts pour se développer sur les marchés régionaux et internationaux, M. Tarek Omar Aggad , président du conseil d'administration de Siniora Food Industries Company- Arabie Saoudite, une filiale de Siniora Food Industries Company - Jordanie, a signé un accord avec l'ingénieur Majid bin Rafid Al -Arqoubi, PDG de l'Autorité saoudienne pour les villes industrielles et les zones technologiques (MODON) qui verra la MODON allouer un terrain d'une superficie de 25 000 mètres carrés pour une utilisation à long terme dans la deuxième zone industrielle de Jeddah, en Arabie Saoudite, afin que Siniora construise une usine pour produire tous types de charcuterie et de viande congelée. Le coût estimé de cet investissement est d'environ 140 millions de riyals saoudiens, soit l'équivalent de 37 millions de dollars US. Cette annonce a été faite lors de la participation de Siniora à l'exposition Gulfood, le plus grand événement annuel d'approvisionnement en produits alimentaires et boissons au monde, qui se tient à Dubaï du 20 au 24 février 2023.

L'ingénieur Al-Arqoubi s'est félicité de ce partenariat, qui permettra à Siniora d'établir sa première usine en Arabie Saoudite. Il a ajouté que cela s'aligne sur les efforts de la MODON pour contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et s'engager avec l'aspiration du Royaume à cet égard. Il a également souligné l'importance de tels partenariats dans le développement de l'économie, le transfert de connaissances et la création de nouvelles opportunités d'emploi sur le marché saoudien.

Aggad a déclaré que cette étape s'inscrit dans la stratégie d'expansion de la société sur les marchés régionaux, en particulier en Arabie Saoudite, le plus grand pays de la région, dans le but de stimuler les ventes de la société et d'accroître sa part de marché. Ceci, à son tour, renforcera la position, les revenus et les profits de Siniora à l'avenir en augmentant la capacité de production de la société grâce à la construction d'une nouvelle usine ultramoderne en Arabie Saoudite. Aggad a ajouté que Siniora occupe actuellement la plus grande part de marché sur les marchés jordanien et palestinien et vise à atteindre une position dominante sur les marchés régionaux, en particulier dans le Golfe, en tant que l'une des principales sociétés industrielles dans le secteur des industries alimentaires dans la région.

S'exprimant également sur l'accord, le PDG de Siniora, Majdi Al-Sharif a déclaré qu'avec plus d'un siècle d'expérience dans l'industrie alimentaire, Siniora vise à partager son expertise avec le Royaume d'Arabie Saoudite en créant plus de 200 opportunités d'emploi. Il a ajouté que la première phase du projet devrait se terminer dans la seconde moitié de 2024, notant que l'usine, une fois terminée, devrait avoir une capacité de production annuelle d'environ 20 000 tonnes et un taux d'exportation prévu d'environ 20 % de la capacité de production.

Siniora est une société à capitaux propres cotée à la Bourse d'Amman (ASE: SNRA). Elle est un leader de l'industrie de la viande dans la région grâce à quatre usines équipées de technologies de pointe en Palestine, en Jordanie, aux EAU et en Turquie. Siniora produit plus de 100 types de charcuterie, de boîtes de conserve et de viande congelée. L'entreprise produit également le produit à base de plantes Badeel, qui est l'alternative végétalienne à la viande, un produit sans soja et sans gluten qui se décline en quatre catégories : hamburgers, hachis, saucisses et nuggets. Pour plus d'informations : www.siniorafood.com

