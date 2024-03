Siniora Food Industries Company émet une obligation de 80 millions de dollars

AMMAN, Jordanie, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 10 mars 2024, Siniora Food Industries Company a émis une obligation sur cinq ans d'une valeur nominale totale de 80 millions de dollars. L'obligation, qui n'est pas convertible en actions, a été émise à un taux d'intérêt annuel (coupon) de 7,75 %. L'émission a attiré un groupe diversifié d'investisseurs, notamment des banques locales et régionales, des compagnies d'assurance et des particuliers fortunés, et a été réalisée en collaboration avec Capital Investments en tant que gestionnaire de l'émission et Founders & Company en tant que conseiller financier.

Dans sa déclaration, le président du conseil d'administration de Siniora, Tarek Aggad, a souligné les avantages de l'émission de l'obligation, en particulier concernant l'optimisation de la structure du capital de la société ; il a déclaré : « Cette obligation renforcera la structure du capital de la société et lui fournira les liquidités nécessaires pour lui permettre d'effectuer les investissements en capital nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie d'expansion et à l'accroissement de sa part de marché sur les marchés régionaux prometteurs conformément à ses objectifs stratégiques. »

M. Aggad a remercié chaleureusement les investisseurs qui ont souscrit à l'obligation Siniora, ajoutant qu'il s'agissait d'un vote de confiance important dans la société. Il a noté qu'il y avait toujours eu un intérêt remarquable pour le processus de souscription des obligations Siniora, ce qui est particulièrement notable compte tenu des conditions régionales extrêmement difficiles. Il a ajouté que l'émission d'une obligation de 80 millions de dollars en Jordanie à un taux d'intérêt de 7,75 % — au même niveau que l'obligation d'État jordanienne — témoignait de la position respectée de la société sur le marché et de ses solides performances financières.

M. Aggad a exprimé sa gratitude envers Capital Investments, représenté par le président du conseil d'administration Bassem Khalil Al Salem, et envers Founders & Company, représenté par son directeur général Ala Qumsieh, pour les efforts qu'ils ont déployés aux côtés des équipes de l'APIC et de Siniora afin de mener à bien l'émission d'obligations.

Siniora Food Industries est une société cotée en bourse sur le marché financier jordanien, propriétaire des marques Siniora, Unium, Polonez et Al-Masa, et filiale de l'Arab Palestinian Investment Company — APIC.