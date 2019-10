SkyFive finalise l'acquisition des affaires Air-to-Ground de Nokia en vue de créer le premier spécialiste mondial des réseaux à haut débit numériques pour l'industrie de l'aviation

- Nokia et SkyFive, premier spécialiste mondial des communications Air-to-Ground (A2G), ont conclu une transaction sur la vente et le transfert des affaires A2G de Nokia.

- Une grande partie des brevets, du portefeuille et des collaborateurs A2G de Nokia sont transférés vers SkyFive, un spécialiste des communications A2G indépendant, créé par d'anciens dirigeants de Nokia.

- Avec les actifs transférés, SkyFive occupe une position unique pour répondre aux besoins de l'industrie de l'aviation pour une connectivité véritablement à haut débit en vol, sur la base d'une solution complète et des capacités éprouvées de l'équipe élargie.

- Suite au développement et au lancement réussis du European Aviation Network, SkyFive et Nokia prévoient d'étendre les communications A2G à d'autres régions, SkyFive assumant la responsabilité de la solution de bout en bout, Nokia demeurant le fournisseur de la technologie du réseau terrestre .

MUNICH, 23 octobre 2019 /PRNewswire/ -- SkyFive a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition d'une part importante des capacités et affaires Air-to-Ground (A2G) de Nokia.

SkyFive associe les mondes de l'aviation et des télécommunications dans un moyen unique d'initier une révolution dans la numérisation de l'aviation et de répondre aux besoins croissants des compagnies aériennes pour une connectivité hautement performante, évolutive et rentable basée sur les normes 4G et 5G.

Avec l'achat des actifs, SkyFive devient le premier spécialiste mondial des communications A2G. SkyFive assume la responsabilité de la solution complète , qui comprend des systèmes aéronautiques, de télécommunications et informatiques. Nokia continue d'être responsable des ventes et de la mise en œuvre du réseau terrestre, qui représente une partie intégrante de la solution, aux prestataires de services de communication sur la base de ses solides capacités technologiques et de livraison.

Thorsten Robrecht, PDG de SkyFive:« SkyFive est véritablement ravie de cette acquisition du portefeuille et des actifs A2G de premier plan sur le marché de Nokia. Pour nous, cette transaction constitue une avancée majeure dans notre mission visant à fournir des services de connectivité à haut débit en vol, et elle sert de point de départ à une expansion mondiale.

Chris Johnson, vice-président de Nokia Enterprise chez Nokia:« Pour les opérateurs de réseau et autres clients A2G, la collaboration entre SkyFive et Nokia garantit que nous continuons de dominer le marché A2G en portant l'attention nécessaire pour réussir dans ce domaine innovant. »

Rencontrez SkyFive au Dubai Airshow du 17 au 21 novembre, pour en savoir plus sur ses plans d'expansion au Moyen-Orient ainsi que dans d'autres plateformes aériennes mondiales.

