SMMT - La production automobile britannique en baisse de 29,3 % en 2020, alors que le coronavirus freine le secteur

Ailleurs, les échanges commerciaux avec la plupart des autres principaux partenaires d'exportation du Royaume-Uni ont diminué en raison des conditions de marché difficiles résultant de la pandémie. Les expéditions vers les États-Unis, le Japon et l'Australie ont toutes diminué, respectivement de -33,7 %, -21,6 % et -21,8 %. Les exportations vers la Chine ont toutefois terminé l'année en hausse de 2,3 %, et celles vers la Corée du Sud et Taïwan ont également augmenté de 3,6 % et 16,7 % respectivement, ces nations ayant suivi des trajectoires différentes concernant la Covid.

Malgré la morosité, le Royaume-Uni a continué à proposer des véhicules électriques à batterie (BEV), des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules hybrides (HEV) aux acheteurs du pays et du monde entier. La production combinée de ces modèles a atteint 18,8 % de toutes les voitures fabriquées en Grande-Bretagne, contre 14,8 % l'année précédente, la part des BEV passant de 3,4 % à 4,5 %. Au total, le Royaume-Uni a produit 172 857 véhicules à carburant alternatif, dont 79,6 % ont été exportés, preuve de la capacité actuelle du pays à construire les véhicules essentiels à un avenir « Net-Zero ».

Mike Hawes, directeur général de la SMMT, a déclaré : « Ces chiffres, les pires depuis une génération, reflètent l'impact dévastateur de la pandémie sur la production automobile britannique, les confinements suite à la Covid faisant chuter la demande, fermant des usines et menaçant des vies et des moyens de subsistance. L'industrie aborde toutefois l'année 2021 avec plus d'optimisme, avec le lancement d'un vaccin et la clarification de la manière dont nous commerçons avec l'Europe, qui reste de loin notre plus grand marché.

« Le défi immédiat est de s'adapter aux nouvelles conditions, de surmonter les charges douanières supplémentaires et de retrouver notre compétitivité mondiale tout en assurant un transport à zéro émission. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour attirer les investissements dans la production de batteries et la transformation de la chaîne d'approvisionnement, alors que nous passons à une mobilité intelligente et durable, qui soutient l'emploi et stimule la croissance économique dans tout le pays. »

En attendant, les dernières prévisions indépendantes de production prévoient une reprise partielle de la production automobile britannique en 2021 à un million d'unités[2], mais beaucoup dépendra de l'ampleur des mesures Covid prises ici et à l'étranger et de la rapidité avec laquelle les showrooms pourront rouvrir. En outre, les fabricants doivent faire face aux nouveaux accords commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE, qui sont beaucoup plus compliqués qu'auparavant, bien que l'on évite de recourir au « no deal ».

Avec des procédures plus onéreuses pour assurer la conformité douanière, la capacité de l'industrie à attirer de futurs investissements, et à augmenter les volumes, dépend du maintien de sa compétitivité. En 2020, 3,23 milliards de livres sterling d'investissements automobiles ont été annoncés publiquement pour le Royaume-Uni, mais plus de 80 % de ce montant est attribuable à une entreprise qui s'est engagée à construire une Gigafactory de batteries.[3] D'autres engagements de cette nature seront essentiels pour l'avenir d'un secteur qui est le plus grand exportateur de biens du pays, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 78,9 milliards de livres sterling et qui emploie plus de 180 000 personnes directement, et bien plus encore dans le commerce de détail et d'autres secteurs indirects.[4]

Notes aux rédacteurs

La production est à son niveau le plus bas depuis 1984 - 908 906 voitures. Perspectives de production indépendantes par AutoAnalysis janvier 2021 Les calculs SMMT sont basés sur de nouvelles décisions d'investissement annoncées publiquement en 2020, qui couvrent de véritables engagements de nouvelles dépenses pour de nouveaux produits, outils, équipements ou installations. Données SMMT sur l'industry automobile 2020 - https://www.smmt.co.uk/reports/smmt-motor-industry-facts-2020/

Tableaux haute résolution disponibles via Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/egywnc6brz9csjl/AAB4UgUFvQvH_gU_RXyphPtva?dl=0

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1427216/UK_car_production_2020_table.jpg

SOURCE Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)