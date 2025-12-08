SMT Corp. étend les accréditations ISO/IEC 17025 et SAE AS6171 à son laboratoire du Royaume-Uni pour renforcer ses capacités de détection des contrefaçons à l'échelle mondiale

SANDY HOOK, Conn., 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SMT Corp., leader mondial de la fourniture et des essais avancés de composants électriques, électroniques et électromécaniques (EEE), a annoncé aujourd'hui une expansion significative de son portefeuille d'accréditations. Les portées d'accréditation ISO/IEC 17025:2017 et SAE AS6171 de l'entreprise, accordées par le Conseil national d'accréditation de l'Institut national américain de normalisation (ANAB), incluent désormais officiellement son laboratoire basé au Royaume-Uni, SMT Labs UK Ltd.

Cette accréditation élargie consolide les capacités internationales de l'entreprise en matière d'assurance de la qualité en soulignant la compétence technique de l'installation de SMT au Royaume-Uni pour réaliser des essais essentiels en vue de détecter des composants suspects et contrefaits. Au 6 Stirling Park, Laker Road, Rochester, Kent, ME1 3QR, Royaume-Uni, le laboratoire est désormais accrédité pour une série complète d'essais non destructifs, mécaniques et électriques.

Principales capacités d'essais accrédités :

Essais non destructifs : AS6171/5 : examen/inspection radiographique en 2D (rayons X), AS6171/3 : fluorescence des rayons X (XRF), AS6171/2 : inspection visuelle.

AS6171/5 : examen/inspection radiographique en 2D (rayons X), AS6171/3 : fluorescence des rayons X (XRF), AS6171/2 : inspection visuelle. Essais mécaniques : AS6171/2 : résistance aux solvants (RTS)/essai de grattage, Dynasolve/1-méthyl 2- pyrrolidinone, AS6171/2 : configuration et dimensions de l'emballage, AS6171/4 : décapsulation et vérification de la matrice.

AS6171/2 : résistance aux solvants (RTS)/essai de grattage, Dynasolve/1-méthyl 2- pyrrolidinone, AS6171/2 : configuration et dimensions de l'emballage, AS6171/4 : décapsulation et vérification de la matrice. Essais électriques : AS6171/7 : essais de composants passifs.

Cette extension confirme que le site principal de SMT à Sandy Hook, dans le Connecticut, et son laboratoire SMT Labs UK Ltd. répondent aux exigences rigoureuses de la norme ISO/IEC 17025:2017 et du programme d'accréditation selon la norme SAE AS6171 relative à la détection de pièces suspectes ou contrefaites. Le site de Sandy Hook dispose d'une vaste portée d'accréditation pour les essais conformément à la norme AS6171 relative au niveau de risque élevé, modèle 2, tandis que le laboratoire du Royaume-Uni est accrédité pour les essais selon la norme AS6171 relative au niveau de risque modéré, modèle 2.

« Il s'agit d'une étape cruciale pour SMT et pour notre engagement à fournir des services d'essai de classe mondiale », a déclaré Richard Hodgson, président-directeur général de SMT Corp. « L'ajout de notre laboratoire du Royaume-Uni à la portée accréditée par l'ANAB pour les normes ISO/IEC 17025 et AS6171 donne à nos clients britanniques et européens un accès direct à une installation entièrement accréditée, garantissant les niveaux les plus élevés de détection des contrefaçons, d'assurance de la qualité et d'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. »

L'accréditation mise à jour, qui porte le numéro de certificat AT-1733, est valable jusqu'au 22 octobre 2026. La portée d'accréditation actuelle, version 017, a été mise à jour pour la dernière fois le 2 décembre 2025.

À propos de SMT Corp.

SMT Corp., dont le siège se trouve à Sandy Hook, dans le Connecticut, est un leader de la fourniture, des essais de composants électriques, électroniques et électromécaniques (EEE) ainsi que de l'atténuation de leur contrefaçon. Accréditée conformément aux normes ISO/IEC 17025 et AS6171 par l'ANAB, la société SMT s'attache à fournir des services techniques d'excellence et à maintenir un solide système de gestion de la qualité de laboratoire pour soutenir la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

