SODIM souligne les mérites de l'appel d'offres sur SEMAPA

En relation avec l'offre publique générale et volontaire pour l'acquisition d'actions représentant le capital de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, SA - respectivement (« OPA ») et (« Semapa ») - lancée par Sodim, SGPS, SA (« Sodim »), Sodim rappelle ainsi certains aspects essentiels contenus dans ses documents officiels, à savoir l'annonce de l'offre et le prospectus.

Comme mentionné dans les documents de l'offre, l'objectif de Sodim est d'éliminer la double cotation de Semapa et de sa filiale principale Navigator, en concentrant la présence du groupe sur le marché boursier dans cette filiale.

La double cotation Semapa/Navigator actuelle est une contrainte structurelle sur le comportement du titre de Semapa sur le marché où il est en concurrence avec l'action Navigator dont le comportement boursier s'est historiquement reproduit avec une forte corrélation et avec des niveaux de rendement des dividendes et de la liquidité nettement inférieurs. Ainsi, avec cette offre, Sodim entend proposer un événement de liquidité et une prime de sortie importante aux actionnaires de Semapa (voir le prospectus), permettant également aux actionnaires de passer au titre Navigator s'ils le souhaitent.

Pour les actionnaires qui, ayant accepté l'offre, envisagent de continuer à suivre l'évolution de l'action, Sodim rappelle qu'ils ont la possibilité de réinvestir dans Navigator, où le groupe a l'intention de concentrer sa présence sur le marché. En outre, entre 2016 et 2020, il a présenté une corrélation de 0,97 dans son comportement boursier avec Semapa, avec des niveaux de rendement des dividendes et de liquidité (mesurés par le volume moyen des transactions quotidiennes) respectivement 2,3 et 4,5 fois plus élevés.

Il est important de garder à l'esprit que Navigator distribuera des dividendes d'un montant de 0,14 euro par action le 25 mai 2021 et que les actions seront négociées hors dividende à compter du 21 mai 2021 inclus.

Sodim rappelle qu'en vertu de l'annonce de l'offre et du prospectus, son objectif est d'atteindre 90 % des droits de vote, mais elle se réserve la possibilité de renoncer à cette condition à la date de détermination des résultats de l'offre.

Sodim rappelle également que l'offre courra jusqu'au 25 mai 2021 et que les actionnaires de Semapa souhaitant accepter l'offre devront communiquer cette intention à leurs intermédiaires financiers jusqu'au 25 mai 2021 à 15 heures.



