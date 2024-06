Sofia Tech One : un immeuble de bureaux de nouvelle génération

SOFIA, Bulgarie, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'immeuble de bureaux Sofia Tech One est le projet le plus impressionnant et le plus innovant que l'on puisse trouver dans le paysage de l'espace commercial moderne de la capitale bulgare. Le bâtiment est un centre administratif et commercial multifonctionnel d'une superficie locative totale d'environ 30 000 m2. Il comprend 11 étages de 2 600 m2 chacun et un parking souterrain à deux niveaux pour plus de 400 véhicules.

Fibank Head Office

La façade en verre et l'atrium au centre du bâtiment offrent une lumière naturelle abondante sur tous les étages de bureaux. Les espaces intérieurs confortables et fonctionnels sont dotés de plafonds acoustiques de pointe, de doubles planchers, de systèmes de climatisation VRF à 3 canalisations assurant des systèmes de chauffage et de refroidissement, de protection contre les incendies et de notification d'urgence, et de vitres en aluminium Schüco de la plus haute qualité. L'accès au bâtiment est facilité par 10 ascenseurs Otis à grande vitesse équipés d'une gestion intelligente du trafic des passagers.

Le bâtiment couvre toutes les exigences de classe A et est classé « excellent » selon les normes BREEAM. En plus de toutes les commodités nécessaires au lieu de travail pour les employés, les onze étages de Sofia Tech One sont dotés d'un système de gestion du microclimat de nouvelle génération permettant des réglages individuels pour des bureaux et des pièces séparés. Cela permet aux utilisateurs d'espaces de bureau de réduire leurs émissions de carbone (CO2) rejetées dans l'atmosphère.

Les propriétaires du bâtiment sont les entrepreneurs bulgares établis Ivaylo Mutafchiev et Tseko Minev. Au fil des ans, leur sens des affaires les a aidés à créer des entreprises de renommée internationale. Ils sont actionnaires majoritaires de First Investment Bank, la plus grande banque bulgare et l'une des cinq premières entreprises de Bulgarie. Après son achèvement, Sofia Tech ONE est devenu le nouveau siège social de Fibank qui y est installé depuis deux ans. Le bâtiment dispose encore d'un espace pour accueillir davantage d'entreprises, bien qu'il risque d'être rempli rapidement en raison de son grand attrait pour les entreprises.

Grâce aux caractéristiques de haute technologie de Sofia Tech One, Fibank est en bonne voie pour devenir un modèle d'entreprise responsable et durable. À partir de 2022, elle a commencé à transférer progressivement son alimentation électrique vers des sources renouvelables. Actuellement, jusqu'à 100 % des besoins en électricité de la banque dans tout le pays sont couverts par des sources « vertes », ce qui permet de réduire l'empreinte carbone des opérations quotidiennes et d'éviter environ 8 000 tonnes d'émissions de CO2.