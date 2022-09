SoftIron présente HyperCloud, un Cloud Fabric™ intelligent, clé en main et entièrement intégrée

Permet le déploiement et l'exploitation de cloud privés et hybrides avec une simplicité radicale

LONDRES, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SoftIron, le leader des solutions de centres de données spécialement conçues et optimisées en termes de performances, annonce aujourd'hui sa toute nouvelle offre phare, HyperCloud, le premier Cloud Fabric™ intelligent au monde, entièrement clé en main, totalement intégrée et avec assistance. Conçue et fabriquée de A à Z par SoftIron dans ses propres usines, HyperCloud est une plateforme entièrement intégrée qui supprime la complexité de l'intégration des nombreuses couches matérielles et logicielles indépendantes nécessaires pour construire et faire fonctionner un cloud unifié privé ou hybride. En utilisant des blocs de construction pré-intégrés, HyperCloud automatise entièrement le provisionnement du stockage, du calcul, de la mise en réseau et des services d'infrastructure, fournissant un cloud multi-tenant entièrement fonctionnel qui peut être déployé en seulement une demi-journée et moins d'un demi-rack et évoluer presque à l'infini.

HyperCloud Intelligent Cloud Fabric™ - SoftIron's turnkey, fully-integrated cloud fabric for the enterprise

L'objectif d'une structure de cloud intelligente est de réduire considérablement la complexité de l'exploitation d'un cloud hybride multisite et résilient en fournissant des modules apatrides conçus de manière holistique et pré-intégrés pour être assimilés par un écran de contrôle d'orchestration du cloud distribué. Grâce à ces blocs de construction, l'ajout de ressources de stockage et/ou de calcul supplémentaires devient simplement « plug and play ». Le résultat simplifie radicalement l'architecture d'un cloud, permettant aux équipes d'exploitation de donner rapidement aux propriétaires d'applications et aux utilisateurs de données les moyens de consommer et de gérer des services de manière transparente sur des ressources privées et publiques.

Indépendant de tous les fournisseurs de clouds publics, HyperCloud permet aux généralistes de l'informatique de construire et d'exploiter des infrastructures hybrides et/ou multi-clouds hautement sophistiquées qui fonctionnent avec un niveau de fiabilité, de disponibilité, d'élasticité et de facilité d'utilisation qui n'était auparavant accessible qu'aux constructeurs de clouds hyperscale disposant de compétences spécialisées et ayant accès à de grandes équipes d'ingénieurs. La nature modulaire d'HyperCloud, combinée à la simplicité avec laquelle de nouvelles ressources de calcul et de stockage peuvent être ajoutées, et les capacités de multilocation sécurisées prêtes à l'emploi signifient que la structure du cloud peut être augmentée ou diminuée juste à temps, éliminant le sur-approvisionnement inutile et réduisant les dépenses financières.

« Construire et faire fonctionner des clouds aujourd'hui est excessivement complexe, les ingénieurs se battant pour intégrer des couches disparates de technologie dans une solution résiliente, performante et évolutive », a déclaré Kenny Van Alstyne, directeur technique chez SoftIron. « Il était temps de prendre du recul et de créer une architecture de plateforme entière, depuis la base, avec pour seule tâche de rendre le cloud consommable. HyperCloud supprime la complexité de l'intégration des nombreuses couches matérielles et logicielles indépendantes nécessaires à la construction d'un cloud dans un tissu unifié construit à cet effet. Avec HyperCloud, vous pouvez déployer des charges de travail virtuelles et en conteneurs à travers des zones fédérées sur site et des clouds publics, avec la prise en charge de la multi-tenant sécurisée, de la programmabilité complète et de l'automatisation complète du cycle de vie, le tout « prêt à l'emploi ». Nous donnons aux organisations un contrôle sophistiqué de leur architecture de cloud computing, en éliminant le besoin d'intégrations complexes entre plusieurs fournisseurs et technologies, tout en offrant la possibilité de s'adapter sans limites à la demande des charges de travail, en ajoutant progressivement des services de ressources selon les besoins. »

« Le Cloud public est populaire parce qu'il crée une expérience basée sur la consommation qui cache la complexité de l'exploitation d'une infrastructure élastique et résiliente et le travail d'ingénierie considérable qui est nécessaire pour l'accomplir, historiquement, cela n'a été possible qu'à l'hyper-scale », a déclaré Phil Straw, PDG de SoftIron. « C'est un utilitaire utile dans votre ceinture d'outils informatiques, mais la plupart des organisations d'aujourd'hui veulent un modèle hybride. Pour créer une percée en matière de complexité, il a fallu adopter une approche totalement nouvelle afin d'offrir la première et la seule technologie complète utilisée spécifiquement pour construire des clouds. Après une décennie d'innovation, HyperCloud réalise cet objectif et changera à jamais les attentes sur la façon dont les clouds peuvent et doivent être construits. »

« Sur le marché très concurrentiel des infrastructures d'aujourd'hui, nous pensons que l'équipe de SoftIron développe et fournit des solutions innovantes pour résoudre la complexité du cloud à travers la pile », a déclaré Daniel Newman, analyste principal et PDG de Futurum Research. « En s'appuyant sur son modèle matériel de chaîne d'approvisionnement de confiance, couplé à ses offres complètes basées sur la consommation, nous voyons une trajectoire de croissance robuste à long terme pour SoftIron, car elle se concentre sur la réponse aux demandes en constante évolution de l'informatique d'entreprise. »

« Nous voyons beaucoup de nos grands clients se lancer dans des projets de rapatriement de données, fatigués des frais de sortie imprévisibles résultant de l'hébergement de leurs applications et de leurs données dans le cloud public », commente Dev Tyagi, CSMO chez Boston Limited, partenaire de distribution de SoftIron+Co. « Nous sommes enthousiasmés par HyperCloud de SoftIron et sa capacité à faire de ces clouds hybrides une réalité dans ce qui promet d'être une fraction du temps et avec une fraction des compétences nécessaires. »

HyperCloud est disponible immédiatement auprès de SoftIron et de ses partenaires du programme de distribution SoftIron + Co. Il est livré entièrement opérationel, sans aucune licence supplémentaire nécessaire pour accéder aux fonctionnalités, à la capacité de calcul ou de stockage. Pour plus d'informations, visitez www.softiron.com/hypercloud/intelligent-cloud-fabric.

À propos de SoftIron®

SoftIron® SoftIron fabrique les produits qui soutiennent la prochaine évolution de l'infrastructure informatique.

Notre projet est radical. En prenant le contrôle total de la conception et de la fabrication de plates-formes optimisées pour transformer l'infrastructure informatique, nos produits hautement intégrés réduisent les empreintes spatiales et énergétiques tout en offrant des performances extraordinaires. En remettant en question la stratégie traditionnelle de fabrication et d'organisation de l'informatique, nous avons développé un modèle qui nous permet de créer une entreprise plus résiliente et connectée pour les clients que nous servons. Notre engagement en faveur de l'ouverture, de la transparence et de la simplicité nous aide à faire face aux menaces émergentes à multiples facettes tout en éliminant le verrouillage des fournisseurs, si courant ailleurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.SoftIron.com .

