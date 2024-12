Soins, enseignement et recherche en santé équine de pointe : l'EnvA inaugure son Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire en Normandie

GOUSTRANVILLE, France, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) franchit une étape majeure avec l'ouverture officielle du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire des Équidés (Chuv-Eq) sur le Campus International du Cheval porté par le Syndicat Mixte Normandie Equine Vallée. Regroupant des activités cliniques, de recherche et d'enseignement de pointe dédiées aux équidés, ce centre renforce l'excellence française en santé équine.

International Horse Campus

Déjà réputé pour son Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Équines (CIRALE), le campus de Goustranville comprend désormais deux pôles cliniques majeurs :

Le Pôle Locomotion – CIRALE : spécialisé dans les pathologies locomotrices, l'imagerie avancée (scanner, IRM, scintigraphie) et la rééducation fonctionnelle via le centre Kinesia.



Le Pôle Médecine-Chirurgie : couvrant des domaines variés tels que la médecine, la chirurgie, les soins intensifs, l'ophtalmologie et la dermatologie, avec une offre d'urgences 24h/24.

Cette réorganisation vise à optimiser les soins aux chevaux tout en offrant aux étudiants vétérinaires un cadre d'apprentissage exceptionnel. Dès 2025, les rotations cliniques des étudiants de 5e et 6e années se dérouleront sur ce campus modernisé, favorisant une immersion complète et pratique.

Un pôle de recherche innovant

Le Chuv-Eq soutient également des projets de recherche de pointe au sein de l'unité Affections du Cheval Athlète : Physiopathologie, Prévention et Prise en charge (ACAP3).

Les travaux portent notamment sur l'imagerie, la santé connectée et le développement de thérapies innovantes contre l'arthrose. Des collaborations avec des institutions telles que l'Université de Caen Normandie, GIP, Labéo, l'ANSES et l'INRAe font de ce centre un acteur incontournable de l'innovation en santé équine.

Enseignement d'excellence

Le Chuv-Eq joue un rôle clé dans la formation des futurs vétérinaires spécialisés. En plus des étudiants, le site accueille des internes, résidents et propose des programmes de formation continue aux vétérinaires praticiens.

Pour en savoir plus sur le Chuv-Eq, ses pôles spécialisés et les opportunités d'enseignement et de recherche, consultez le dossier de presse complet en cliquant ici.

Contact Chuv-Eq

02 31 27 85 56

[email protected] / [email protected]

Contact Presse

Sabine Ponamalé – Directrice de la communication

01 43 96 71 84

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2585148/Ecole_nationale.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2585162/Ecole_nationale_Logo.jpg