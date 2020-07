Soldo étend son partenariat avec Mastercard

Le leader du marché européen de la gestion des dépenses apporte l'émission de cartes et les règlements en interne

LONDRES, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La plateforme de gestion des dépenses Soldo a annoncé aujourd'hui avoir étendu son partenariat avec Mastercard® pour devenir un membre principal du géant mondial de la technologie des paiements. Ce partenariat permet à Soldo de devenir plus autonome dans l'innovation des produits de paiement et réduit encore davantage les dépendances vis-à-vis des tiers.

Cette annonce coïncide avec la migration réussie de plus de 60 000 clients Soldo vers l'émission interne des cartes afin d'assurer la continuité opérationnelle pour les clients de Soldo. La migration était initialement prévue pour août 2020, mais elle s'est accélérée en raison de la suspension temporaire du service de Wirecard par la FCA.

Le statut de membre principal chez Mastercard représente la prochaine étape d'un partenariat fructueux entre les deux sociétés. En plus de la possibilité d'émettre des cartes directement, Soldo aura également accès à une gamme plus large de produits et de services afin d'améliorer davantage son offre client.

Carlo Gualandri, PDG de Soldo, a déclaré : « Soldo a franchi une étape remarquable en devenant un membre principal, et nous sommes incroyablement fiers de la contribution de l'équipe pour en arriver là. Ce partenariat étendu marque la prochaine étape dans le cycle de vie de Soldo et augmente notre propriété en infrastructure. C'était fantastique de travailler avec l'équipe de Mastercard pendant le processus de migration rapide d'émission de cartes. Nous sommes impatients de continuer ensemble à réinventer la façon dont les entreprises gèrent leurs dépenses, en rendant le processus plus efficace, moins douloureux et, finalement, en permettant d'économiser de l'argent.

Edoardo Volta, Chef de FinTech chez Mastercard, poursuit : « L'élévation au statut de membre principal de Soldo est une évolution naturelle de notre partenariat à long terme. La croissance rapide de Soldo et son engagement constant envers l'innovation correspondent parfaitement aux idéaux de Mastercard, car nous faisons constamment évoluer notre offre pour soutenir nos partenaires FinTech. Nous sommes impatients de voir ce que Soldo fera ensuite. »

La relation de Soldo avec Mastercard a commencé il y a cinq ans et, à présent, plus de 60 000 entreprises utilisent Soldo pour gérer, contrôler et réaliser leurs dépenses. L'élévation au statut de membre principal est la reconnaissance de la croissance considérable de Soldo, révolutionnant les dépenses commerciales à travers l'Europe.

Fondée en 2015 par le technicien chevronné Carlo Gualandri, Soldo est l'une des sociétés FinTech d'Europe à la croissance la plus rapide. En 2019, la société a levé 61 millions USD lors d'un tour de table de série B mené par Battery Ventures et Dawn Capital avec la participation d'Accel et d'autres investisseurs existants, soit la plus importante levée de fonds jamais obtenue par une société de gestion des dépenses.

Soldo est une solution unifiée pour gérer et contrôler les dépenses ; elle est utilisée par plus de 60 000 entreprises de toutes tailles. Soldo permet aux employés d'acheter ce dont ils ont besoin pour faire leur travail en utilisant les cartes Soldo Mastercard®, avec la possibilité de définir des budgets personnalisés et des règles de dépenses pour chaque utilisateur. L'application capture des données détaillées sur les dépenses pour simplifier les rapports et s'intégrer de manière transparente à vos comptes.

