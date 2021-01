Soluno acquiert la division de téléphonie dans le cloud de NetNordic

- Soluno, l'un des principaux fournisseurs européens d'UCaaS, a racheté la division de téléphonie dans le cloud de NetNordic, l'intégrateur de systèmes nordique.

STOCKHOLM, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- L'accord reflète l'ambition des deux entreprises d'être des leaders dans leur domaine d'activité principal, ce qui entraîne également la consolidation des marchés.

« Nous sommes honorés d'accueillir des associés et des clients de NetNordic dans notre entreprise », déclare Mattias Ohde, PDG de Soluno Suède. « C'est une occasion fantastique de mettre à profit les compétences et les talents de cette équipe, d'honorer son héritage et de renforcer notre empreinte. »

Soluno mettra l'excellente expertise transfrontalière de NetNordic au service de sa clientèle de plus en plus internationale et bénéficiera de son expérience de haut niveau en matière de ventes, d'assistance et de produits.

« C'est une évolution naturelle pour les deux entreprises », déclare Fredrik Rosman, PDG de NetNordic Sweden AB. « L'ambition de NetNordic est d'être un leader du marché dans les domaines d'activité dans lesquels nous sommes actifs. Le marché de l'UCaaS se consolide et les possibilités de jouer un rôle de premier plan sont limitées. Soluno est un leader du marché de la téléphonie dans le cloud, et nous pensons que c'est un grand propriétaire à long terme pour cette division, à la fois pour les clients et les employés. »

Les deux sociétés assurent aux clients que rien ne changera à court terme et que Soluno communiquera tout changement à venir longtemps à l'avance.

« La stratégie de croissance et d'innovation de Soluno comprend à la fois une croissance organique et une stratégie de fusions-acquisitions. Le rythme de la consolidation s'est accéléré ces dernières années, et il est probable que la plupart des petits fournisseurs soient rachetés par les 20 plus grands en Europe », déclare Mattias Ohde, PDG de Soluno Suède.

À propos de Soluno

Soluno est l'un des principaux fournisseurs d'UCaaS en Europe avec plus de 200 000 utilisateurs dans le cloud. Piloter l'avenir des communications commerciales en proposant un concept de téléphonie mobile d'abord par l'intermédiaire de partenaires grossistes en Europe.

Pour en savoir plus sur Soluno, visitez www.soluno.com et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de NetNordic

NetNordic est un intégrateur de systèmes nordique, spécialisé dans le domaine des réseaux, de la sécurité, des centres de données et de la communication d'entreprise. NetNordic fournit des solutions et des services spécialisés aux clients. Nous nous efforçons toujours d'être le « meilleur compagnon » de nos clients, nous voulons les aider à se doter d'une capacité numérique par la conception, la fourniture et la gestion de services et de solutions de nouvelle génération. Le siège de NetNordic se situe à Oslo. NetNordic a eu environ 1,8 milliard de NOK de recettes (pro forma) en 2019. L'entreprise compte environ 460 employés et nos solutions sont distribuées par des filiales en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande. L'actionnaire majoritaire de NetNordic est Norvestor. Pour en savoir plus www.netnordic.com

