Soluno lance MyAcademy pour accélérer l'augmentation et la satisfaction des clients

« Le lancement de MyAcademy est une nouvelle étape dans la simplification de notre industrie. Nous voulons aider nos partenaires à redécouvrir le plaisir d'apprendre. Les connaissances et les meilleures pratiques sont souvent des raisons essentielles pour que les accords penchent en votre faveur ou créent l'efficacité nécessaire. Les participants apprendront comment utiliser au mieux nos produits dans les plus brefs délais. Je suis convaincu que cette plateforme se révélera être une ressource inestimable pour les partenaires et le personnel au cours des prochaines années », a déclaré Christian Hed, directeur marketing de Soluno.

MyAcademy permet aux partenaires de se familiariser avec le portefeuille de produits de Soluno à leur rythme et quand ils le souhaitent. Les utilisateurs ont un accès direct à des informations pratiques et à un contenu spécialisé, clairement transmis dans un format d'apprentissage en ligne interactif, combiné à des sessions traditionnelles en classe. En plus des instructions détaillées et des conseils utiles, les utilisateurs peuvent facilement rechercher des sujets et des mots clés.

Disponible pour les partenaires en février 2021

Au cours des huit derniers mois, Soluno a travaillé intensivement pour produire des catalogues de cours contenant tous les produits et services Soluno et continuera à développer, mettre à jour et ajouter de nouveaux cours à l'avenir. Les partenaires auront accès à du matériel pertinent et à des cours spécifiques adaptés à leurs propositions et à leurs marchés.

Soluno voit le succès futur dans sa stratégie de partenariat et l'importance de travailler avec les équipes et les partenaires les plus instruits et les plus progressistes d'Europe.

Les partenaires auront accès à la plateforme en février 2021.

À propos de Soluno

Soluno est l'un des principaux fournisseurs d'UCaaS en Europe avec plus de 200 000 utilisateurs dans le cloud. Piloter l'avenir des communications commerciales en proposant un concept de téléphonie mobile d'abord par l'intermédiaire de partenaires grossistes en Europe.

Pour en savoir plus sur Soluno, visitez www.soluno.com et suivez-nous sur LinkedIn .

