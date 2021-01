Soluno lanceert MyAcademy om groei en klanttevredenheid te versnellen

Alle trainingsprogramma's zijn gratis beschikbaar om partners te kanaliseren met kennis, best practices en vaardigheidsontwikkeling, aangezien Soluno van plan is bij te dragen aan het succes van partners.

"De lancering van MyAcademy is weer een stap in het vereenvoudigen van onze branche. We willen partners helpen het plezier van leren te herontdekken. Kennis en best practices zijn vaak cruciale redenen waarom deals in uw voordeel werken of de nodige efficiëntie creëren. Deelnemers zullen leren hoe ze in de kortst mogelijke tijd optimaal gebruik kunnen maken van onze producten. Ik ben ervan overtuigd dat dit platform de komende jaren van onschatbare waarde zal blijken te zijn voor zowel partners als personeel", aldus Christian Hed, Chief Marketing Officer Soluno.

Met MyAcademy kunnen partners in hun eigen tempo en op een tijdstip naar keuze vertrouwd raken met Soluno's productportfolio. Gebruikers hebben directe toegang tot praktische informatie en expertise van experts, duidelijk overgebracht in een interactief e-learningformaat, gecombineerd met traditionele klassikale sessies. Naast gedetailleerde instructies en handige tips kunnen gebruikers gemakkelijk zoeken naar onderwerpen en trefwoorden.

Beschikbaar voor partners in februari 2021

In de afgelopen acht maanden heeft Soluno intensief gewerkt aan het maken van cursuscatalogi met alle Soluno-producten en -diensten en zal in de toekomst nieuwe cursussen blijven ontwikkelen, bijwerken en toevoegen. Partners krijgen toegang tot relevant materiaal en specifieke cursussen aangepast aan hun proposities en markten.

Soluno ziet toekomstig succes in zijn partnerstrategie en het belang van samenwerking met de best opgeleide en vooruitstrevende teams en partners in Europa.

Partners krijgen in februari 2021 toegang tot het platform.

Over Soluno

Soluno is een van de toonaangevende UCaaS-providers in Europa met +200.000 gebruikers in de cloud. De toekomst van bedrijfscommunicatie aansturen door een mobile-first-concept aan te bieden via groothandelspartners in Europa.

Ga voor meer informatie over naar www.soluno.com en volg ons op LinkedIn .

