Soluno s'intègre à Slack

Soluno, le fournisseur UCaaS européen indépendant des opérateurs, lance Slack Telephony. Cette nouvelle intégration marque la prochaine phase de la fourniture d'une riche expérience à travers une gamme étendue d'intégrations de produits.

STOCKHOLM, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Pour rester pertinent dans l'écosystème du cloud, il est essentiel de collaborer. Souvent, il ne s'agit pas de changer les comportements du client, mais plutôt d'intégrer de manière transparente ce qui est déjà en place. Communiquer doit être facile et permettre aux employés de faire le meilleur travail possible. C'est pourquoi nous œuvrons continuellement à l'élargissement de notre portefeuille de produits.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer notre intégration à Slack, l'un des outils de collaboration les plus populaires. En plus des communications cloud de Soluno, les professionnels modernes bénéficieront d'une expérience utilisateur cohérente et de la puissance de deux solutions à la pointe de leur domaine pour les entreprises. Nous l'appelons Slack Telephony.

Slack Telephony

Avec Slack Telephony, l'état de la ligne et la présence des utilisateurs seront automatiquement rassemblés à partir du système téléphonique, et directement affichés dans l'interface Slack. De cette manière, nos utilisateurs peuvent voir si un collègue parle au téléphone, est occupé, en vacances et ainsi de suite, dans Slack. En outre, même les notes écrites dans le système téléphonique peuvent être affichées dans Slack lorsque vous survolez l'icône de présence.

Initier des appels et envoyer un texto depuis Slack

Les fonctions de texto et rappel de Slack Telephony permettent également aux utilisateurs de gagner beaucoup de temps. Avec ses commandes simples et intuitives, les utilisateurs peuvent envoyer un texto ou passer un appel soit en saisissant un numéro de téléphone directement, soit en effectuant une recherche parmi les contacts.

« Cette intégration a été menée par nos partenaires grossistes, et il est formidable de travailler avec des partenaires qui savent ce que veulent les utilisateurs finaux. Nous avons bâti cette intégration avec une adaptation totale à l'image de marque pour nos partenaires en marque blanche, et nous sommes maintenant ravis de la présenter au marché ensemble », a déclaré Johan Dalström, CPO chez Soluno.

Soluno

Soluno est un fournisseur UCaaS indépendant des opérateurs sur le marché européen, comptant plus de 200 000 utilisateurs dans le cloud. Soluno dirige l'avenir des communications d'entreprise en proposant un concept priorisant le mobile par le biais de partenaires grossistes en Europe.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Christian Hed

CMO Soluno

+46(0)8-562 696 03

