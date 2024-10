Solutions de capteurs à haute performance de NOVOSENSE pour la sécurité et l'efficacité des véhicules automobiles

SHANGHAI, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les normes de sécurité et de confort des automobiles ne cessent de croître, la demande de capteurs de haute performance est elle aussi en plein essor. NOVOSENSE Microelectronics, fournisseur mondial de puces automobiles, propose un vaste portefeuille de capteurs de qualité automobile, allant de la mesure de courant à la surveillance de l'environnement.

Capteur de courant au niveau de la puce avec chemin de courant intégré : NSM2019-Q0

Il supporte des courants primaires continus jusqu'à 100 A avec une résistance primaire extrêmement faible de 0,27 mΩ, ce qui le rend idéal pour la mesure du courant CA/CC dans les systèmes automobiles. Le capteur offre une mesure de courant précise sans composants d'isolation externes. Grâce à sa conception supérieure, le NSM2019 peut offrir une isolation élevée et un faible dégagement de chaleur. Avec une ligne de fuite de 8,2 mm et une tension de tenue à l'isolement conforme aux normes UL de 5 000 Vrms, le NSM2019 garantit également la sécurité dans les applications à haute tension.

Capteurs de température CMOS intégrés pour l'automobile avec sortie numérique/analogique : NST175-Q1, NST235-Q1, NST86-Q1

Il s'agit de capteurs de température de qualité automobile conçus pour une grande précision et une faible consommation d'énergie. Ces capteurs à circuit intégré CMOS prennent en charge une plage de tensions d'entrée de 2,4 V à 5,5 V et offrent des options de sortie analogiques et numériques, répondant ainsi aux différents besoins des applications. En termes de précision, le NST86-Q1 et le NST235-Q1 atteignent une erreur de température maximale de ±2,5 °C, tandis que le NST60-Q1 maintient une erreur de ±4 °C sur toute la plage de température. En éliminant le besoin de circuits supplémentaires, ces capteurs offrent une alternative rentable aux thermistances traditionnelles, réduisant les coûts des systèmes et améliorant la fiabilité dans les environnements automobiles difficiles.

Capteur de température et d'humidité de l'Interface numérique I2C pour automobile : NSHT30-Q1

Il intègre un capteur capacitif d'humidité relative et un capteur de température CMOS. Présenté dans un boîtier DFN compact avec une interface I2C, le NSHT30-Q1 est conçu pour les applications automobiles qui exigent une surveillance précise de l'environnement. Alors que les véhicules dépendent de plus en plus des données environnementales pour prendre des décisions intelligentes, les capteurs tels que le NSHT30-Q1 sont prêts à prendre en charge les systèmes de véhicules autonomes, le contrôle du confort de l'habitacle et la régulation intelligente du climat.

Avec une forte concentration sur la R&D et une chaîne d'approvisionnement fiable, NOVOSENSE fournit des solutions robustes et fiables dans le domaine des capteurs, de la chaîne du signal et de la gestion de l'énergie. Ces offres sont largement utilisées dans les applications automobiles. Au cours du premier semestre 2024, NOVOSENSE a réalisé plus de 33 % de son chiffre d'affaires dans l'électronique automobile, et a expédié plus de 400 millions de puces automobiles depuis 2022.

Pour plus d'informations sur les solutions de capteurs automobiles de NOVOSENSE, visitez le site : www.novosns.com/en.