Sommet Education: L'enseignement de l'Hospitalité en mode "phygital"

La solution Connect inclut notamment l'enseignement digital des Arts pratiques qui font la renommée de l'industrie et sont composées de l'Accueil, l'Art de la gastronomie, l'univers du vin et du bar ainsi que l'hébergement et l'exploitation hôtelière.

Les modules dédiés aux arts pratiques sont dispensés par des experts reconnus mondialement et issus de toutes les institutions du groupe Sommet Education tels que Luc Debove, Meilleur Ouvrier de France (MOF) et Chef exécutif pâtisserie au sein d'Ecole Ducasse, le réseau d'écoles de cuisine et de pâtisserie du chef éponyme. Des talents du vin se joindront également à eux comme Paolo Basso, Meilleur sommelier du monde 2013 et Réza Nahaboo, lauréat du concours de Meilleur sommelier Suisse en 2016.

Tous les étudiants du programme recevront un "kit de bienvenue" avec les éléments essentiels pour suivre les tutoriels et les démos en live. Le programme intègre des vidéos ainsi que des sessions individuelles de coaching et de mentorat. Chaque module d'apprentissage sera accompagné d'un programme complémentaire d'activités extrascolaires intégrant des compétitions, des défis originaux et ludiques.

Depuis le début de la pandémie, Sommet Education a proposé des solutions flexibles au sein de ses institutions en mettant à disposition de tous ses étudiants répartis dans le monde entier, des outils d'apprentissage à distance tel qu'une plateforme d'enseignement à distance avec diffusion en direct et en diffère des cours. A ce jour, 5'500 certificats en ligne ont été délivrés ainsi que 10'000 examens en ligne.

Regardez l'introduction de Glion Connect avec Dr. Fabien Fresnel, Chief Operating Officer et Dr. Pierre Ihmle, Chief Academic Officer ici.

