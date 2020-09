Sommet Education: Hospitality-Studium im "phygitalen" Modus

LAUSANNE, Schweiz, 7. September 2020 /PRNewswire/ -- Mit "Glion Connect" und "Les Roches Connect" hat Sommet Education, der führende Anbieter von Ausbildungen im Hospitality-Bereich mit den Ausbildungsstätten für Hotelmanagement und Gastronomie Glion Institute of Higher Education und Les Roches, eine einzigartige "phygitale" Lernmethode entwickelt. Der neuartige Bachelor-Studiengang, eine hochmoderne Blended–Learning-Option, umfasst ein 10-wöchiges Fernstudium, gefolgt von 10 Wochen auf dem Campus. Somit können neue internationale Studierende das erste Semester ihres Bachelorstudiengangs in International Hospitality Business bei Glion und Global Hospitality Management bei Les Roches im Fernunterricht beginnen und ab Januar 2021 an den Standorten in der Schweiz, in England, oder in Spanien im Präsenzunterricht abschliessen.