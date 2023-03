Sondage Wecasa x Yougov : En 2023, 1 Français sur 3 pense encore que le ménage est un métier davantage réservé aux femmes.

PARIS, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- C'est le résultat de l'enquête que nous venons de réaliser avec l'institut YouGov. Nous avons interrogé les Français sur les stéréotypes de genres liés à certains métiers de l'entretien et du bien-être (le soin au sens large). Résultats ?

35% des Français estiment que le métier d'aide ménagère est davantage réservé aux femmes.

43% des Français estiment que c'est le cas pour le métier de baby-sitter, et 39% pour les métiers du bien-être.

Chez Wecasa, nous travaillons avec un collectif d'hommes et de femmes sur qui pratiquent ces différents métiers (bien-être, garde d'enfants et ménage). Nous avons à coeur de faire changer les stéréotypes, notamment concernant le ménage. ⅓ de nos aide ménagères sont des hommes. Nous recevons quotidiennement des demandes de clients nous demandant une aide ménagère femme. Nous prenons le temps de faire de la pédagogie (via notre service clients) pour expliquer que le ménage n'est pas une tâche réservée aux femmes. Nous montrons des hommes dans nos publicités. Nous valorisons le talent des aide ménagères quel que soit leur genre.

Retrouvez l'ensemble des résultats de cette enquête en pièce jointe.

