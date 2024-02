SoniVie annonce la fin du recrutement pour l'étude pilote REDUCED-1 avec la technologie de dénervation de l'artère rénale TIVUS™

SoniVie annonce la fin du recrutement pour l'étude pilote REDUCED-1

TEL-AVIV, Israël, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- SoniVie, une société israélienne qui développe un nouveau système propriétaire d'ultrasons thérapeutiques intravasculaires (TIVUS™) pour traiter différents troubles hypertensifs, a annoncé qu'au 8 janvier 2024, le dernier patient avait été traité avec sa technologie de dénervation de l'artère rénale TIVUS™, dans le cadre de l'étude pilote approuvée par la FDA pour le traitement de l'hypertension (l'étude REDUCED-1).

L'étude REDUCED-1 comportait deux cohortes qui ont été menées selon un protocole identique aux États-Unis et en Israël. Vingt-cinq patients ont été recrutés aux États-Unis et 15 en Israël. Tous les patients (N=40) sont maintenant dans la phase de suivi de l'étude où l'efficacité (changement de la pression artérielle systolique en mesure ambulatoire diurne) sera analysée à 3 mois et où l'innocuité sera analysée à 1 mois et à 12 mois de suivi respectivement.

La dénervation rénale avec TIVUS™ est une procédure peu invasive qui utilise l'énergie des ultrasons non focalisés à haute fréquence pour procéder à l'ablation des nerfs dans les artères rénales. Cela entraîne une réduction de l'activité nerveuse, susceptible de faire baisser la tension artérielle. Cette procédure est destinée aux patients souffrant d'hypertension résistante.

« Les premiers résultats de l'étude REDUCED-1 en cours sont encourageants et nous continuons à suivre avec diligence les patients recrutés », a déclaré Christian Spaulding, directeur médical de SoniVie Ltd.

« Notre prochain engagement envers les patients, les médecins et les autorités règlementaires est maintenant de valider cliniquement le système TIVUSTM dans le cadre d'un essai pivot mondial et d'étendre son utilisation dans le cadre de cette étude avec des procédures avec accès radial », a déclaré Tomaso Zambelli, directeur général de SoniVie, Ltd.

À propos de SoniVie

SoniVie est une société de dispositifs médicaux qui développe le système de dénervation à base d'ultrasons TIVUS™. Elle est la seule plateforme de technologie de dénervation avec des programmes de développement actifs dans trois domaines thérapeutiques : la dénervation de l'artère pulmonaire pour l'hypertension pulmonaire, la dénervation de l'artère rénale pour l'hypertension résistante et la dénervation pulmonaire totale pour la bronchite chronique obstructive. Ces maladies touchent des millions de patients aux États-Unis et en Europe.

Les bureaux de SoniVie sont situés à Rehovot, en Israël et à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis.