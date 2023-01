SoniVie lève 60 millions de dollars lors d'un tour de financement de série C et nomme de nouveaux membres à son conseil d'administration

Les fonds, apportés par de nouveaux investisseurs et l'actionnaire existant, seront utilisés pour soutenir le plan de développement clinique et réglementaire de la société vers l'approbation réglementaire de sa technologie TIVUS™ pour le traitement de l'hypertension.

TEL AVIV, Israël, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- SoniVie Ltd. (« SoniVie » ou la « Société »), une société de dispositifs médicaux développant une solution propriétaire pour le traitement de l'hypertension, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement de série C de 60 millions de dollars. Le financement a été mené par Andera Partners, avec la participation de Supernova Invest et d'Omega Funds. TechWald, actionnaire actuel de SoniVie, a également participé au tour.

Dans le cadre de ce financement, la Société a nommé deux experts renommés dans le domaine des technologies médicales au sein de son conseil d'administration, Raymond W. Cohen et Zeev Zehavi, en tant qu'administrateurs indépendants.

SoniVie a développé une technologie de dénervation à base d'ultrasons avec une application dans de multiples domaines thérapeutiques. TIVUS™ (Therapeutic Intra-Vascular Ultrasound System, système thérapeutique à ultrasons intravasculaires) utilise une énergie ultrasonore non focalisée à haute fréquence pour effectuer l'ablation de nerfs dans l'artère rénale afin de réduire la pression artérielle. Cette procédure expérimentale peu invasive peut être utilisée pour traiter les patients souffrant d'hypertension, qui touche des millions de personnes dans le monde et augmente considérablement leur risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale.

Les fonds du financement de SoniVie sont prévus d'être utilisés pour atteindre des objectifs de développement cliniques et réglementaires de la technologie TIVUS™ pour la dénervation de l'artère rénale.

Suite à ce financement, le conseil d'administration de la société est présidé par Zvika Slovin, et composé d'administrateurs nommés par Andera Partners (Raphaël Wisniewski), Omega Funds (Claudio Nessi), Supernova Invest (Rémi Spagnol) et TechWald Holding (Alessandro Piga), ainsi que du directeur général de Sonivie, Tomaso Zambelli, et d'administrateurs indépendants, Raymond W. Cohen (directeur général d'Axonics) et Zeev Zehavi (ancien dirigeant chez JJDC).

« Nous sommes très heureux que ce tour de financement se soit conclu avec un succès aussi retentissant », a déclaré Tomaso Zambelli, DG de SoniVie Ltd. « Les nouveaux investisseurs et le conseil d'administration apportent à la société une expérience significative dans le domaine de la dénervation rénale pour l'hypertension. »

Raphaël Wisniewski d'Andera Partners a commenté : « La technologie TIVUS™ de SoniVie a le potentiel de fournir aux patients et aux médecins un dispositif sûr, efficace et facile à utiliser. Nous sommes ravis de soutenir cette équipe talentueuse avec nos partenaires du syndicat et nos nouveaux membres du conseil d'administration. »

À propos de SoniVie

SoniVie est une société de dispositifs médicaux développant TIVUS™, la seule plateforme de dénervation par ultrasons avec des programmes de développement actifs dans trois domaines thérapeutiques : la dénervation de l'artère pulmonaire pour l'hypertension pulmonaire, la dénervation de l'artère rénale pour l'hypertension résistante, et la dénervation pulmonaire pour la maladie pulmonaire obstructive avec bronchite chronique. Ces maladies touchent des millions de patients aux États-Unis et en Europe. SoniVie est présente en Israël, aux États-Unis et en Europe.

www.sonivie.com

À propos d'Andera Partners

Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l'investissement non coté en France et à l'international. Ses équipes gèrent plus de 3,7 Md d'euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).

La mission d'Andera Partners est de s'engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d'une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l'engagement collectif, le Power of And, représente l'ADN d'Andera Partners.

Basée à Paris, et présente à Anvers, Milan et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 100 personnes, dont 60 professionnels de l'investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

www.anderapartners.com

À propos de Supernova Invest

Supernova Invest est la première société de capital-risque spécialisée dans les technologies de pointe en France, gérant plus de 400 millions d'euros d'actifs sous gestion. Le portefeuille actuel comprend plus de 70 start-ups qui développent des produits et des services en s'appuyant sur des technologies de pointe dans quatre secteurs centrés sur la transition : la santé, l'énergie et l'environnement, l'industrie 4.0 et les technologies numériques.

Depuis 20 ans, Supernova Invest fournit des capitaux à long terme, une expérience opérationnelle et un soutien stratégique pour soutenir la croissance durable des champions industriels et des technologies de pointe de demain, tout au long du cycle de vie du capital-risque : phases d'amorçage, de démarrage, de fin et de croissance. Supernova Invest rassemble également l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies de pointe pour soutenir les entreprises du portefeuille : industriels, entreprises, centres de recherche et co-investisseurs.

Supernova Invest est soutenu par le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe, Amundi, et par l'organisme de recherche public le plus innovant d'Europe, le CEA.

supernovainvest.com

À propos d'Omega Funds

Fondée en 2004, Omega Funds est une société internationale de capital-risque de premier plan qui crée et investit dans des entreprises de sciences de la vie ciblant les besoins médicaux les plus urgents de notre monde.

Omega se concentre sur l'identification et le soutien des entreprises à travers les points d'inflexion de valeur sur l'ensemble de l'arc de l'innovation, de la création de l'entreprise aux étapes cliniques et à l'adoption commerciale.

Les sociétés du portefeuille d'Omega Funds ont mis 48 produits sur le marché dans de multiples domaines thérapeutiques, dont l'oncologie, les maladies rares, la médecine de précision et autres.

www.omegafunds.com

À propos de TechWald

TechWald, un groupe de sociétés holding opérationnelles affiliées à TechWald Holding S.p.A., est engagé dans la recherche et le soutien de sociétés à fort potentiel de croissance, en phase de démarrage ou de développement, engagées dans l'innovation en matière de soins de santé.

TechWald et son équipe internationale de cadres expérimentés dans le domaine des soins de santé se concentrent sur l'industrie des technologies médicales et ont l'intention de soutenir le développement et l'accès au marché des soins de santé des technologies et des solutions qui peuvent fournir des avantages cliniques durables et pertinents et de la valeur pour les patients, les médecins et les systèmes de soins de santé, récompensant les actionnaires par un profit équitable et éthique.

Au cours de l'année dernière, TechWald a été engagé comme actionnaire de contrôle de SoniVie, fournissant un soutien financier et managérial à la société tout au long de l'approbation de l'IDE et du lancement de l'essai pilote et de la réalisation du financement de série C.

www.techwald.com

Tomaso Zambelli

DG, Sonivie

[email protected]

