SOPHiA GENETICS étend sa relation avec Gustave Roussy

Gustave Roussy utilise la plateforme SOPHiA DDM™ pour promouvoir une médecine fondée sur des données fiables dans la lutte contre le cancer

BOSTON et ROLLE, Suisse, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), une société de logiciels sur cloud dans le domaine de la santé et leader de la médecine fondée sur les données, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa relation avec Gustave Roussy, le principal centre de cancérologie en Europe. Grâce à cette relation élargie, SOPHiA GENETICS soutiendra désormais Gustave Roussy via la plateforme SOPHiA DDM™, qui fournira des analyses accélérées et des informations sur les profils génomiques.

Gustave Roussy figure parmi les 3 meilleurs hôpitaux spécialisés au monde. L'institut traite des patients de tous âges et types de cancer et est expert dans le traitement des tumeurs rares et complexes. Avec pour objectif d'étendre les limites des connaissances et d'offrir aux patients un traitement personnalisé, l'institut a commencé à travailler avec SOPHiA GENETICS en 2017 et a récemment élargi son utilisation de la technologie SOPHiA GENETICS après un appel d'offres public. Gustave Roussy utilisera désormais la plateforme SOPHiA DDM™ pour tous les échantillons pertinents, y compris ceux liés aux tumeurs solides, aux cancers hématologiques et héréditaires.

« Avec l'évolution rapide du domaine de la génomique clinique, les défis de l'analyse des données sont désormais doubles, la capacité à répondre aux exigences de qualité de production, qui deviennent de plus en plus strictes avec la réglementation IVDR, et la capacité d'innover avec l'arrivée de nouvelles signatures et techniques génomiques. La plateforme SOPHiA DDM™, solution reconnue en termes de qualité (ISO13485 et ISO27001) et de performance, s'est révélée la solution optimale pour Gustave Roussy », a déclaré Etienne Rouleau, responsable de l'unité de génétique chez Gustave Roussy.

L'élaboration de plans de traitement pour les patients atteints de cancer exige que les établissements tiennent compte d'une énorme quantité de données, ce qui est à la fois long et coûteux. L'utilisation accrue de SOPHiA GENETICS par Gustave Roussy permettra à l'institut d'accélérer les diagnostics, et donc le développement de plans de traitement du cancer via des flux de travail optimisés qui aideront les cliniciens à tirer plus rapidement des informations significatives des données médicales.

« SOPHiA GENETICS est particulièrement bien placé pour faciliter l'analyse des données cliniques, biologiques et génomiques afin de fournir des informations concrètes sur les mutations responsables des tumeurs, l'analyse des variantes et aider à accélérer la performance des essais cliniques », a déclaré Philippe Menu, médecin en chef chez SOPHiA GENETICS. « Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Gustave Roussy pour aider plus de patients atteints de cancer à obtenir des traitements personnalisés grâce aux technologies les plus avancées disponibles, élargissant ainsi la disponibilité de la médecine axée sur les données. »

Gustave Roussy a mis à jour son système de gestion de l'information de laboratoire (SGIL) afin de créer une communication bidirectionnelle entre la base de données existante de Gustave Roussy et la plateforme SOPHiA DDM™. Cela devrait faciliter une interprétation plus efficace des données et aider Gustave Roussy à faire progresser l'utilisation de la médecine de précision, tout en conservant la propriété de ses bases de données de variantes et de ses systèmes de laboratoire.

