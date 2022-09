Sopra Steria et Algoan renforcent leur partenariat en faveur de l'inclusion financière

PARIS, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sopra Steria via Sopra Steria Ventures investit dans Algoan, fintech française leader du Credit Scoring par API. Sopra Banking Software (SBS), partenaire technologique de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde, vient renforcer ce partenariat industriel et compte ainsi accélérer sa propre capacité à proposer un accès à un crédit plus inclusif et plus responsable.

Vers une démocratisation du crédit scoring

Avec Algoan, SBS propose à ses clients d'enrichir leur capacité à gérer le risque de crédit, grâce à un score comportemental financier.

En se basant sur l'Open Banking et son cadre sécurisé, et grâce à l'utilisation de technologies de pointe du domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, Algoan propose un modèle de scoring alternatif, démocratisant l'accès au crédit, notamment auprès des profils qui ne repondent pas aux critères de « stabilité » classiques.

L'objectif est de simplifier les parcours de demande d'octroi de crédit à la consommation et de réduire le Time-to-yes.

Une offre sur toute la chaîne de valeur pour renforcer la relation client

Sopra Banking Software a construit une proposition de valeur compléte grâce à la richesse globale de l'écosystème industriel de Sopra Steria, allant du design des parcours clients à l'implémentation des solutions techniques, garantissant une expérience utilisateur optimale.

Avec Algoan, SBS va ainsi un pas plus loin dans sa capacité à accompagner les banques et les institutions de crédit dans leurs ambitions pour offrir au marché des offres de crédit adaptées et éthiques.

Grâce à ce partenariat, SBS consolide sa stratégie de plateformisation fondée sur les synergies avec les meilleures fintech du marché. Ensemble, ils contribuent à enrichir l'Open Banking Platform de SBS avec les nouveaux uses cases rendus possibles par la DSP2 (deuxième directive européenne sur les services de paiement) tels que le Credit Scoring, les Credit Insights ou encore le Buy Now Pay Later.

« Nous sommes ravis de participer à la construction de services financiers inclusifs et innovants aux côtés d'Algoan. Au quotidien, nous aidons les institutions bancaires et financières à apporter des réponses à tous leurs clients sans exception, grâce à des produits adaptés à leurs besoins. A l'échelle globale, nous participons au développement de l'écosystème financier européen au service de l'économie et des populations. », se réjouit Yann Metz-Pasquier, Head of Open & Digital Banking chez Sopra Banking Software.

« Nous sommes très enthousiastes que notre ambition de rendre le crédit plus accessible et responsable soit partagée par Sopra Banking Software. Leur investissement dans Algoan marque le début d'une très belle collaboration, qui offrira un nouvel axe de développement sans frontière au Credit Scoring API. », rajoute Michael Diguet, CEO chez Algoan.



A propos d'Algoan

Algoan est une fintech française qui révolutionne le secteur du crédit en le rendant plus inclusif et plus responsable.

Leader en Europe du Credit Scoring API, Algoan offre aux fintech, retailers, et institutions financières des outils d'aide à la décision de crédit, intégrables par interface de programmation aux parcours de BNPL, d'octroi de crédit, d'abonnement automobile, ou encore de crédit immobilier. Basées sur l'open banking (le partage sécurisé des données bancaires des demandeurs de crédit), les solutions Algoan permettent de réduire de moitié le risque de crédit(1), d'augmenter de 40% le nombre de candidats à l'emprunt acceptés(2), de réduire les coûts de traitement et d'offrir un parcours 100% numérique sans faille.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

