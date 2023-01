Sopra Steria reconnu Leader du Cloud public en Europe par ISG

PARIS, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce aujourd'hui que ses Cloud Transformation Services ont été classés « Leader » dans le classement ISG Provider Lens Public Cloud - Solutions & Services 2022 en Europe.

Le rythme effréné de la numérisation qui vise à moderniser l'expérience client, à améliorer les processus commerciaux ou encore à offrir aux collaborateurs des entreprises un environnement propice à leur productivité exige une transformation radicale des infrastructures IT existantes, pour les rendre plus flexibles, plus résilientes et mieux adaptées au futur. Les solutions de Cloud public offrent le plus haut niveau de scalabilité, un accès simplifié à l'innovation et des capacités durables. Pour en tirer le meilleur parti, les organisations doivent souvent procéder à une transformation majeure.

ISG Provider Lens, une société mondiale de conseil, a publié son rapport ISG Provider Lens Public Cloud - Solutions & Services 2022. Plus de 243 prestataires de services dans le monde, opérant pour des hyperscalers mondiaux ou des acteurs plus locaux, ont été évalués sur leurs services fournis aux grands comptes et aux entreprises de taille moyenne. Le rapport évalue notamment les services de transformation numérique, dont les services de conseil et de transformation portant sur la conception de programmes multi-Cloud, tenant compte des spécificités de chaque client en matière d'adoption et de déploiement. D'autre part, le rapport analyse également les services managés de Cloud public, intégrant à la fois les dimensions infrastructure et application.

Selon l'étude, Sopra Steria s'est distingué dans les deux quadrants suivants en France et dans les pays nordiques pour :

Ses services de conseil et de transformation : Sopra Steria comprend les enjeux métiers de ses clients et met à profit son expérience en matière de conseil pour aider les entreprises à choisir la meilleure plateforme Cloud pour développer leurs activités numériques. L'entreprise peut concevoir des solutions de souveraineté des données, avec une expertise industrielle approfondie.

Ses services de Cloud public managés : Sopra Steria se concentre sur le développement d'une stratégie de services multi-Cloud qui peut améliorer les opérations et réduire les coûts globaux pour les clients. Cette dernière offre des services automatisés, notamment des catalogues en libre-service, des capacités de self-healing, un assistant virtuel et le support utilisateur. Elle gère la souveraineté des données, la sécurité, le support utilisateur, la performance des applications et l'empreinte carbone, offrant ainsi une solution complète pour automatiser tous les services informatiques.

« La période économique fluctuante crée un point de basculement pour de nombreuses organisations, les obligeant à refondre leurs applications, infrastructures et datacenters. Les Sopra Steria Cloud Transformation Services leur permettent d'élaborer une stratégie, de réaliser une transition en douceur, de construire et d'exploiter leur plateforme numérique et leurs nouveaux logiciels en toute sécurité. C'est un honneur pour nous d'être reconnus pour aider nos clients à devenir plus agiles, plus innovants et plus durables. », a déclaré Béatrice Rollet, Group CTO - Digital and Cloud Services chez Sopra Steria.

« Sopra Steria s'associe aux meilleurs fournisseurs de Cloud et de technologies, ce qui lui permet d'offrir des solutions à un grand nombre de secteurs d'activité, y compris les organisations les plus réglementées en France qui ont besoin de solutions sophistiquées pour la souveraineté des données. Sopra Steria apporte aux pays nordiques son large portefeuille, allant des solutions Cloud-natives aux opérations Cloud complexes, apportant une sécurité et une conformité avancées. Son équipe étendue d'experts en Europe permet une proximité avec les clients, des temps de réponse rapides et une compréhension approfondie du marché local. » a déclaré Pedro Bicudo Maschio, Distinguished Analyst and Author at ISG.

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, y compris plus de 75 des 100 plus importantes entreprises du monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public ainsi que les fournisseurs de services et technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, comprenant les analyses du cloud, des données et de l'autonomisation ; les conseils en sourcing ; les services de gestion des risques et de la gouvernance ; les services d'opérateurs réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la connaissance du marché, ainsi que la recherche et l'analyse des technologies. Fondé en 2006, et basé à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels du numérique opérant dans plus de 20 pays - une équipe mondiale reconnue pour sa pensée innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie de l'industrie et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale basées sur les données les plus complètes du marché de l'industrie. Pour plus d'information, visitez www.isg-one.com.

ISG Provider Lens™ est une comparaison de fournisseurs de services dirigée par des praticiens, renforcée par l'expertise consultative bien connue d'ISG et son équipe de recherche axée sur les données. Les rapports de recherche ISG Provider Lens™ fournissent des évaluations indépendantes des fournisseurs et une segmentation du comportement d'achat des entreprises. Les données sur les fournisseurs de services, issues de recherches primaires ou secondaires, se traduiront par deux résultats différents. Ils sont classés comme suit :

Les rapports ISG Provider Lens quadrant : L'ISG compare et positionne les fournisseurs de services dans une présentation graphique en fonction de la force de leur portefeuille de services et de leur compétitivité sur le marché. En fonction de leur positionnement relatif, les fournisseurs de services sont identifiés comme leaders, challengers ou concurrents. Ces études sont menées dans plusieurs régions et pour plusieurs lignes de services, dans les domaines de l'informatique, du BPO et de l'industrie.

Rapports sur les archétypes ISG Provider Lens : L'ISG segmente les comportements d'achat des entreprises pour divers domaines ou lignes de services. Ces comportements d'achat ou archétypes représentent généralement les différentes préférences des entreprises en fonction de leur degré de maturité. Ces études mettent également en évidence les fournisseurs de services uniques les mieux adaptés à chacun de ces archétypes.

Les études sur les archétypes sont menées au niveau mondial.

