Sopra Steria reconnu comme un leader dans les services de gestion de bout-en-bout de l'infrastructure Cloud

PARIS, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, annonce aujourd'hui avoir été classé parmi les "leaders" dans l'analyse NelsonHall NEAT 2024 du segment portant sur les services de gestion bout-en-bout d'infrastructures Cloud.

Le rapport NEAT de NelsonHall a évalué vingt entreprises à travers le monde et analyse la performance des fournisseurs offrant des services de gestion d'infrastructure cloud de bout-en-bout. L'outil NEAT permet aux responsables de l'approvisionnement stratégique d'évaluer la capacité des fournisseurs selon une gamme de critères et de situations commerciales, et d'identifier les fournisseurs les plus performants à un niveau global, ainsi que ceux ayant des capacités spécifiques en matière de gestion cloud, d'orchestration cloud, de Microsoft Azure, d'AWS et de GCP.

L'approche de Sopra Steria en matière de services cloud s'appuie sur ses capacités de bout-en-bout, ses nombreux actifs et sa propre expérience. La reconnaissance de Sopra Steria est basée sur les forces suivantes :

Une forte empreinte européenne

De solides capacités de conseil grâce à Sopra Steria Next, favorisant le développement d'études de cas et l'adoption technologique, ainsi qu'un large éventail d'employés certifiés cloud

Un portefeuille de propriété intellectuelle et d'accélérateurs innovants, incluant RightCloud, SolidCloud et SovereignCloud, ainsi qu'une large gamme de services cloud managés

L'expansion des capacités des Centres d'Excellence Cloud (CCoE) et des Centres d'Excellence de Données (DCoE), renforçant les compétences pour soutenir diverses zones géographiques et verticaux

Des capacités croissantes en matière d'ESG et de durabilité, notamment grâce à son partenariat avec OVHcloud

Des ressources dédiées à la cybersécurité et un Centre d'Opérations de Sécurité (SOC) soutenant les services cloud.

Olivier Tarrit, CEO des services Digital Platform du groupe Sopra Steria, commente : « Chez Sopra Steria, nous nous engageons à donner à nos clients les moyens de disposer de solutions cloud de pointe qui les aident dans leur transformation numérique. Cette reconnaissance de NelsonHall valide notre approche stratégique de la gestion de l'infrastructure cloud de bout-en-bout. En tirant parti de notre méthodologie propriétaire, en développant nos centres d'excellence et en nous concentrant sur la durabilité et la sécurité, nous ne nous contentons pas de gérer des infrastructures cloud, nous façonnons l'avenir de l'entreprise numérique. »

Cliquez ici pour en savoir plus.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg

Contact :

Aurélien Flaugnatti

[email protected]