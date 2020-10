Source Intelligence dévoile sa solution de conformité à la base de données SCIP alimentée par l'IA

La date limite de soumission des renseignements relatifs aux articles contenant des substances incluses dans la base de données SCIP de l'ECHA approche et Source Intelligence rend la conformité abordable et accessible pour les entreprises de toutes tailles grâce à la technologie de l'IA

CARLSBAD, Californie, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Source Intelligence , une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) fournissant des données sur la conformité des chaînes d'approvisionnement à plus de 50 réglementations mondiales, a publié un programme qui automatise la conformité à la nouvelle base de données SCIP de la directive-cadre sur les déchets de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Le système de conformité à la base de données SCIP de Source Intelligence permet aux entreprises de mettre leurs fournisseurs sur une plateforme centrale. Une fois cela fait, la technologie de l'IA recueille et valide la documentation requise auprès de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, les entreprises peuvent accéder rapidement aux renseignements des articles nécessaires, regrouper les données recueillies dans le format qui convient à leur soumission dans la base de données SCIP et soumettre leurs dossiers à l'ECHA, le tout sur une seule plateforme.

La multitude de renseignements sur les articles que doivent se procurer les entreprises auprès de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, le processus chronophage de création manuelle de dossiers correspondant à chaque produit, et la capacité à s'adapter aux nombreux changements que la réglementation a subis constituent les plus grands défis auxquels font face les entreprises concernant la conformité à la base de données SCIP. Le président et cofondateur de Source Intelligence, Matt Thorn, a fait la déclaration suivante à propos du nouveau système : « Nous voulons que les entreprises de toutes tailles puissent se conformer à la base de données SCIP. Réaliser ce processus à l'interne peut s'avérer très coûteux, surtout à une époque où les entreprises s'efforcent de garder la tête hors de l'eau. Avec notre solution d'IA, nous laissons la technologie faire le gros du travail, que vous ayez besoin d'aide pour effectuer une partie ou la totalité du processus. »

Les renseignements requis doivent être soumis à l'ECHA à partir du 5 janvier 2021, il est donc temps de commencer la collecte des données. La directive-cadre associée à la base de données SCIP exige que les entreprises qui exercent des activités dans l'Union européenne compilent et soumettent des données sur les articles et les objets complexes dans un format précis pour chaque produit contenant des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Ces données seront rendues publiques par l'entremise d'une base de données et permettront d'améliorer la gestion des déchets dangereux et d'accroître la sensibilisation des consommateurs. Si vous mettez activement en œuvre des programmes de conformité au règlement REACH en matière de SVHC, vous devrez vous conformer à la directive-cadre liée à la base de données SCIP pour poursuivre vos activités dans l'UE.

À propos de Source Intelligence : Depuis plus de dix ans, Source Intelligence a automatisé la conformité des chaînes d'approvisionnement. L'entreprise se sert de l'IA et de la technologie de l'apprentissage automatique pour recueillir et valider les données des chaînes d'approvisionnement de plus de 300 000 entreprises aux fins de diligence raisonnable, de conformité réglementaire, de gestion des risques et d'initiatives ESG. Pour en savoir plus, consultez le site www.sourceintelligence.com.

