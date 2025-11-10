SourceCX reconnu dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de gestion de l'expérience client 2025 d'Everest Group

SAINT- PETERSBURG , Floride, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SourceCX, une division de Sourcefit spécialisée dans les services de support client externalisés modernes et entièrement gérés, a été reconnu dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de gestion de l'expérience client 2025 d'Everest Group pour les régions Amériques et Asie-Pacifique (APAC). Cette reconnaissance place SourceCX parmi un groupe restreint de fournisseurs qui transforment l'industrie mondiale de la gestion de l'expérience client.

Everest Group PEAK Matrix® est l'une des références les plus respectées du secteur pour l'évaluation des fournisseurs de services et de technologies. Cette évaluation applique une méthodologie rigoureuse pour mesurer à la fois l'impact actuel sur le marché et degré de préparation pour l'avenir, en mettant en évidence les organisations qui combinent de solides performances en matière de prestation de services avec l'innovation, l'adaptabilité et une vision stratégique à long terme.

SourceCX a obtenu cette position grâce à sa capacité démontrée à fournir une assistance à la fois nearshore et offshore, à son investissement dans des modèles de livraison flexibles et alternatifs, et au développement de technologies propriétaires qui améliorent l'efficacité et la satisfaction des clients. En 2024, l'entreprise a lancé Knit, une plateforme alimentée par l'IA de gestion d'équipe et d'engagement qui permet aux entreprises de toutes tailles d'intégrer l'intelligence artificielle dans les opérations quotidiennes, d'améliorer la visibilité et de gérer les équipes distribuées de manière plus efficace et rentable. Knit permet également l'intégration transparente des données relatives aux ressources humaines, des performances des employés et des mesures opérationnelles clés, offrant ainsi une vue unifiée qui relie les performances des personnes aux résultats de l'expérience client, une approche de plus en plus reconnue comme transformatrice dans la prestation de services CX.

« Nous sommes honorés d'être cités parmi les leaders de l'expérience client (CX) en Amérique et dans la région APAC », a déclaré Andy Schachtel, président de SourceCX. « Alors que l'IA repousse sans cesse les limites de l'expérience client, nous sommes fiers d'être considérés comme un partenaire de confiance qui associe de grands talents humains à la technologie, à l'innovation et à l'excellence opérationnelle afin de produire un impact mesurable pour nos clients. »

Everest Group est une société de recherche mondiale de premier plan qui propose aux chefs d'entreprise des informations et des conseils fondés sur des données. Son cadre PEAK Matrix® offre une évaluation objective des fournisseurs de services et de technologies sur les principaux marchés mondiaux.

À propos de SourceCX

SourceCX est une entreprise spécialisée dans l'externalisation des processus métier qui fournit des solutions d'expérience client gérées, centrées sur l'humain et axées sur la technologie. L'entreprise exploite des centres de livraison aux Philippines, en République dominicaine, en Afrique du Sud, à Madagascar et en Arménie, offrant une assistance multilingue, une flexibilité en matière de fuseaux horaires et des coûts très compétitifs.

SourceCX est une division de Sourcefit, une société primée de recrutement offshore et de BPO dont le siège se trouve à Manille, aux Philippines, et qui sert des clients dans de nombreux secteurs d'activité à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814277/SourceCX_Logo.jpg