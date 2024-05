SPARK™ ANNONCE UN PROGRAMME DE COMMANDE « À LA DEMANDE » TRÈS ATTENDU POUR SES ALIGNEURS TRANSPARENTS

– Cette nouvelle solution offre aux médecins plus de contrôle, de flexibilité et de réduction des coûts grâce à un modèle économique de paiement à l'unité –

BREA, Californie, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Ormco Corporation, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions orthodontiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme Spark On-Demand, qui permet aux médecins de commander n'importe quel nombre d'aligneurs Spark en se basant sur un modèle de prix simple, économique et sans abonnement.

« Ce programme unique renforcera la capacité de nos médecins à développer leurs pratiques en offrant une option abordable et flexible pour acheter des aligneurs pour le traitement orthodontique, le tout sans engagement de volume », a déclaré Eric Conley, président d'Ormco. « Nous nous engageons à offrir aux médecins la flexibilité et le choix, tant sur le plan clinique que dans la façon dont ils achètent nos produits. Cette solution permet aux médecins de sélectionner le traitement d'alignement dentaire correspondant le mieux à leurs patients et à leur pratique. Elle leur donne la possibilité d'acheter ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin », a-t-il poursuivi.

« Ormco continue de trouver de nouvelles façons de soutenir les orthodontistes. Avec cette nouvelle offre, je n'ai plus à m'inquiéter des engagements en matière d'abonnement, d'une impression 3D compliquée ou de la sous-traitance vers des laboratoires locaux, ce qui peut avoir un impact positif sur la rentabilité et les économies au sein de mon cabinet », a expliqué le Dr Todd Bovenizer. « Ce nouveau modèle de commande est très rentable pour les patients qui n'ont besoin que d'un traitement orthodontique mineur, ou pour compléter un traitement à base de brackets à l'aide d'aligneurs. »

Voici les avantages de la solution Spark On-Demand pour les praticiens :

La flexibilité : elle permet aux médecins d'acheter la quantité exacte d'aligneurs nécessaires.

elle permet aux médecins d'acheter la quantité exacte d'aligneurs nécessaires. La rentabilité : aucun abonnement ou engagement de volume n'est nécessaire. Achetez uniquement les aligneurs Spark dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Les prix sont compétitifs et laissent la possibilité de choisir entre différents produits Spark Aligner.

aucun abonnement ou engagement de volume n'est nécessaire. Achetez uniquement les aligneurs Spark dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Les prix sont compétitifs et laissent la possibilité de choisir entre différents produits Spark Aligner. La commodité : il vous suffit de suivre le flux de travail Spark Aligner pour commander via Spark On-Demand sur le portail Spark DTX et ainsi répondre à tous vos besoins en aligneurs transparents.

Spark On-Demand sera disponible pour les fournisseurs de Spark en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni à partir du 5 mai 2024. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ormco.eu/spark/releases .

Le Dr Todd Bovenizer est un consultant rémunéré par Ormco. Les opinions exprimées sont celles du docteur. Ormco est un fabricant de dispositifs médicaux et ne délivre pas d'avis médicaux. Les cliniciens doivent se fier à leur propre jugement dans le traitement de leurs patients.

À propos du système d'aligneurs transparents Spark™

Les aligneurs Spark™ sont fabriqués par Ormco, un leader mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d'expertise, de recherche et développement et de normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de traiter plus de 20 millions de patients dans plus de 140 pays. Le logiciel Spark Approver est conçu pour donner aux médecins plus de contrôle et de flexibilité, tandis que la technologie d'alignement avancée de Spark et le matériau TruGEN™ permettent une rétention de force plus soutenue et un meilleur contact de surface avec la dent. Comparé à ses principaux concurrents et lorsqu'il est en contact avec la même dent, l'aligneur Spark a une surface de contact avec la dent 18 % supérieure ; il est également conçu pour être plus transparent et plus confortable que d'autres marques d'aligneurs, dans un matériau moins susceptible aux taches que celui utilisé par sa principale marque concurrente -- expliquant peut-être pourquoi 100 % des patients récemment interrogés ont déclaré qu'ils recommanderaient les aligneurs Spark à leurs proches.*

Pour plus d'informations sur les aligneurs Spark, rendez-vous sur https://ormco.eu//spark/releases/ .

*données conservées par Ormco Corporation

À propos d'Ormco

Envista est une famille mondiale de plus de 30 marques dentaires de renom, dont Nobel Biocare, Ormco, DEXIS et Kerr, unies par un objectif commun : s'associer aux professionnels pour améliorer les conditions de vie. Ormco, dont le siège se trouve à Brea (Californie), est un leader mondial et un innovateur en matière de produits et de solutions orthodontiques qui contribuent à améliorer la vie de ses clients et de leurs patients. Depuis 60 ans, Ormco s'est associé à la communauté orthodontique pour aider à créer plus de 20 millions de sourires dans plus de 140 pays. Ses produits reconnus vont des supports doubles (les brackets Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ et Mini Diamond™) aux appareils auto-ligaturants pionniers avec le système Damon™ (comme le Damon Ultima™ System et le Damon™ Clear2). Le système d'aligneurs transparents Spark™ est conçu pour répondre aux besoins de l'orthodontiste avec le matériau TruGEN™ et le logiciel Approver. Insignia™ Advanced Smile Design™ d'Ormco constitue une solution de collage indirect personnalisée tout compris pour une efficacité par la personnalisation. Du service personnalisé aux programmes de formation professionnelle et au soutien marketing, Ormco s'engage à aider les orthodontistes à atteindre leurs objectifs cliniques et de gestion de cabinet. Connectez-vous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/OrmcoUK/ et sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/ormco-europe .

MKT-24-0492