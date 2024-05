SPARK™ CLEAR ALIGNERS KÜNDIGT DAS MIT SPANNUNG ERWARTETE „ON-DEMAND" BESTELLPROGRAMM AN

– Neue Lösung bietet Ärzten mehr Kontrolle, Flexibilität, und Kosteneinsparungen mit wirtschaftlichem Pay-Per-Tray-Modell –

BREA, Kalifornien, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Ormco Corporation, ein weltweit führender Anbieter von kieferorthopädischen Lösungen, hat heute die Einführung des Spark On-Demand-Programms bekannt gegeben, das es Ärzten ermöglicht, eine beliebige Anzahl von Spark Alignern mit einer einfachen, wirtschaftlichen und abonnementfreien Preisstruktur zu bestellen.

„Dieses einzigartige Programm wird unseren Ärzten die Möglichkeit geben, ihre Praxen auszubauen, indem es eine erschwingliche und flexible Option zum Kauf von Alignern für kieferorthopädische Behandlungen bietet, ohne sich an ein bestimmtes Volumen zu binden", so Eric Conley, President von Ormco. „Wir sind bestrebt, den Ärzten Flexibilität und Wahlmöglichkeiten zu bieten, sowohl in Bezug auf die Klinik als auch auf die Art und Weise, wie sie unsere Produkte erwerben. Diese Lösung gibt Ärzten die Möglichkeit, die Aligner-Behandlung auszuwählen, die für ihre Patienten und ihre Praxis am sinnvollsten ist. Es bietet die Möglichkeit, das zu kaufen, was sie brauchen, wenn sie es brauchen", fuhr er fort.

„Ormco findet immer neue Wege, um Kieferorthopäden zu unterstützen. Mit diesem neuen Angebot muss ich mir keine Gedanken mehr über Abonnementverpflichtungen, komplizierte Druckvorgänge in der Praxis oder die Auslagerung an lokale Labore machen, was sich positiv auf die Rentabilität und Wirtschaftlichkeit meiner Praxis auswirken kann", so Dr. Todd Bovenizer. „Dieses neue Bestellmodell ist sehr kosteneffizient für Patienten, die nur eine kleine kieferorthopädische Behandlung benötigen oder eine Bracket-Behandlung mit Alignern ergänzen wollen."

Zu den Vorteilen von Spark On-Demand für Ärzte gehören:

Flexibilität – bietet Ärzten die Möglichkeit, genau die benötigte Menge an Aligner-Trays zu kaufen.

bietet Ärzten die Möglichkeit, genau die benötigte Menge an Aligner-Trays zu kaufen. Kosteneffizienz – Es ist kein Abonnement oder eine Volumenverpflichtung erforderlich. Kaufen Sie nur die Spark Aligner, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. Konkurrenzfähiger Preis mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spark Aligner-Produkten zu wählen.

Es ist kein Abonnement oder eine Volumenverpflichtung erforderlich. Kaufen Sie nur die Spark Aligner, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen. Konkurrenzfähiger Preis mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spark Aligner-Produkten zu wählen. Komfort – Folgen Sie einfach dem Spark Aligner-Workflow, um Spark On-Demand über das Spark DTX Portal für Ihren Bedarf an klaren Alignern zu bestellen.

Spark On-Demand wird ab dem 5. Mai 2024 für Spark-Anbieter in ganz Europa einschließlich Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter odermco.eu/spark/releases.

Dr. Todd Bovenizer ist ein bezahlter Berater für Ormco. Die geäußerten Meinungen sind die des Arztes. Ormco ist ein Hersteller von Medizinprodukten und erteilt keine medizinischen Ratschläge. Kliniker sollten bei der Behandlung ihrer Patienten ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen.

Informationen über das Spark™ Clear Aligner System

Spark Aligner werden von Ormco hergestellt, einem weltweit führenden Hersteller innovativer kieferorthopädischer Produkte, der auf 60 Jahre Erfahrung, Forschung und Entwicklung sowie hohe Fertigungsstandards zurückblicken kann. Ormco hat Ärzten bei der Behandlung von mehr als 20 Millionen Patienten in mehr als 140 Ländern geholfen. Die Spark Approver Software wurde entwickelt, um Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität zu geben, während die fortschrittliche Aligner-Technologie von Spark und das TruGEN™-Material eine nachhaltigere Krafterhaltung bieten. Im Vergleich zur führenden Aligner-Marke und bei Kontakt mit demselben Zahn hat der Spark Aligner einen 18 % besseren Oberflächenkontakt mit dem Zahn und ist außerdem klarer und komfortabler als die führende Aligner-Marke und färbt weniger ab als das führende Aligner-Material – was vielleicht der Grund dafür ist, dass 100 % der kürzlich befragten Patienten angaben, sie würden Spark Aligner einem Freund empfehlen.*

Weitere Informationen über Spark Aligner finden Sie unter https://ormco.eu//spark/releases/.

*Daten in den Akten der Ormco Corporation

Informationen zu Ormco

Envista ist eine globale Familie von mehr als 30 bewährten Dentalmarken, darunter Nobel Biocare, Ormco, DEXIS und Kerr, die durch ein gemeinsames Ziel vereint sind: mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, um Leben zu verbessern. Ormco, mit Hauptsitz in Brea, Kalifornien, ist ein weltweit führender und innovativer Anbieter von kieferorthopädischen Produkten und Lösungen, die das Leben seiner Kunden und deren Patienten verbessern. Seit 60 Jahren arbeitet Ormco mit der kieferorthopädischen Gemeinschaft zusammen und hat so dazu beigetragen, dass über 20 Millionen Menschen in über 140 Ländern lächeln. Die herausragenden Produkte reichen von Zwillingsbrackets (Symetri™ Clear Brackets, Titanium Orthos™ und Mini Diamond™) bis hin zu bahnbrechenden selbstligierenden Geräten mit dem Damon™ System (einschließlich Damon Ultima™ System und Damon™ Clear2). Das Spark™ Clear Aligner System wurde entwickelt, um die Bedürfnisse des Kieferorthopäden mit dem TruGEN™ Material und der Approver Software zu erfüllen. Das Insignia™ Advanced Smile Design™ von Ormco bietet eine umfassende maßgeschneiderte Lösung für indirektes Bonding für Effizienz durch Personalisierung. Von persönlichem Service bis hin zu professionellen Schulungsprogrammen und Marketingunterstützung unterstützt Ormco Kieferorthopäden beim Erreichen ihrer klinischen und praxisbezogenen Ziele. Verbinden Sie sich auf Facebook unter www.facebook.com/OrmcoUK/ und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/ormco-europe.

MKT-24-0492

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg