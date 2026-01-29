Spectrum Dynamics Medical obtient l'autorisation 510(k) de la FDA pour Veritas.AI™, sa plateforme de réduction du bruit alimentée par l'IA pour VERITON-CT.

SARASOTA, Floride, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Spectrum Dynamics Medical, un leader mondial des solutions d'imagerie de médecine nucléaire numérique, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour Veritas.AI™ Noise Reduction, sa plateforme d'intelligence artificielle avancée conçue pour améliorer sensiblement la qualité de l'image, la fiabilité diagnostique et l'efficacité opérationnelle sur le système numérique SPECT/CT VERITON-CT®.

Veritas.AI représente une avancée majeure dans le domaine de l'imagerie moléculaire, en s'appuyant sur un réseau de neurones convolutif (CNN) à apprentissage profond afin de réduire intelligemment le bruit d'image tout en préservant une résolution spatiale et une précision quantitative optimales. Cette technologie est cliniquement validée pour de multiples applications et traceurs, notamment l'imagerie osseuse, la théranostique au Lu-177 et l'I-123 MIBG, ce qui permet de répondre à certains des scénarios d'imagerie les plus exigeants de la médecine nucléaire.

Veritas.AI réduit les temps de numérisation de jusqu'à 50 % et améliore la qualité de l'image dans des conditions de faible comptage et de bruit élevé. Veritas.AI permet aux praticiens de préserver la précision diagnostique tout en améliorant le confort des patients et en augmentant l'efficacité du service. Contrairement aux techniques conventionnelles de réduction du bruit, Veritas.AI fonctionne de manière transparente dans de nombreuses conditions d'imagerie, des examens diagnostiques de routine à l'imagerie post-thérapeutique différée.

La suite Veritas.AI Noise Reduction comprend des applications dédiées optimisées pour des besoins cliniques spécifiques :

Bone-IQ.AI , permettant d'obtenir jusqu'à 50 % de réduction du temps de numérisation pour l'imagerie osseuse du corps entier tout en maintenant la qualité de l'image et en permettant de prendre en charge 2 à 3 patients par heure .





, permettant d'obtenir jusqu'à pour l'imagerie osseuse du corps entier tout en maintenant la qualité de l'image et en permettant de prendre en charge . Thera-IQ.AI , conçu pour la théranostique au Lu-177, améliorant la précision quantitative de l'image après traitement et harmonisant le bruit entre les points temporels, ce qui peut améliorer la précision de la dosimétrie et améliorer la détectabilité des lésions.





, conçu pour la théranostique au Lu-177, améliorant la précision quantitative de l'image après traitement et harmonisant le bruit entre les points temporels, ce qui peut améliorer la précision de la dosimétrie et MIBG-IQ.AI, conçu pour l'imagerie I-123 MIBG, permettant jusqu'à 50 % de réduction du temps de numérisation, pour des examens plus sûrs, plus rapides et plus confortables pour les enfants.

Associé à l'architecture du détecteur numérique CZT 360° du VERITON-CT, avec son ouverture élargie et ses flux de travail prêts pour la quantification, Veritas.AI renforce encore le leadership de Spectrum Dynamics dans le domaine de l'imagerie numérique SPECT/CT, en soutenant la pratique clinique de routine, la théranostique de pointe et la recherche clinique.

« L'obtention de l'autorisation de la FDA pour Veritas.AI est une étape importante pour Spectrum Dynamics et pour la communauté de la médecine nucléaire », a déclaré Tomer Gabay, directeur général de Spectrum Dynamics Medical. « En tant que leaders de l'innovation, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter à nos clients cette puissante solution d'innovation fondée sur l'IA. Veritas.AI renforce notre engagement en faveur de l'imagerie de précision en offrant des images plus claires, une précision clinique supérieure et des flux de travail plus efficaces, tout en aidant les hôpitaux à se préparer à la croissance rapide de la théranostique et de la TEMP/TDM quantitative ».

Cette autorisation de la FDA souligne l'investissement continu de Spectrum Dynamics dans l'innovation pilotée par l'IA, établissant une nouvelle référence en termes de clarté, de confiance diagnostique et de valeur clinique en médecine nucléaire.

À propos de Spectrum Dynamics Medical

Spectrum Dynamics est le fer de lance de la transformation des systèmes d'imagerie SPECT, qui passent d'une technologie de détection analogique à une technologie de détection numérique, permettant ainsi aux hôpitaux et aux praticiens de fournir des services de soins améliorés grâce à des images plus précises, une plus grande efficacité et un accès aux applications cliniques de pointe. En 2007, Spectrum Dynamics avait lancé le premier système SPECT cardiaque numérique au monde, le D-SPECT CARDIO. Depuis, le D-SPECT est devenu le système de choix pour l'imagerie cardiaque fonctionnelle, avec des centaines de systèmes vendus dans le monde entier. En 2018, Spectrum Dynamics a lancé ses systèmes SPECT et SPECT-CT polyvalents, le VERITON® et le VERITON-CT® SPECT/CT, premier scanner numérique SPECT/CT 360° CZT à portique annulaire.

Pour plus d'informations, consultez le site www.spectrum-dynamics.com

