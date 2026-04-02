SpendHQ acquiert Sligo AI pour déployer l'IA agentique au sein des organisations Achats

Cette opération associe des données achats structurées à une infrastructure agentique afin de permettre aux entreprises de passer des insights à l'exécution.

ATLANTA, 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- SpendHQ, leader mondial en spend intelligence et pilotage de la performance achats, annonce aujourd'hui l'acquisition de Sligo AI (Sligo Software, Inc.), pionnier des infrastructures d'Agentic Enterprise Procurement (AEP). Grâce à cette acquisition, SpendHQ introduit des capacités d'IA agentique configurables au sein des fonctions achats des grandes entreprises. Ces systèmes sont capables d'exécuter des actions sur l'ensemble des processus achats, et non plus seulement de générer des analyses.

Les équipes achats sont aujourd'hui sous pression pour générer des économies, renforcer la résilience de la supply chain, assurer la conformité ESG et réduire les risques - le tout avec des équipes plus restreintes et des délais toujours plus contraints. Pourtant, l'adoption de l'IA reste limitée au sein des grandes entreprises. En cause : des données peu fiables ou des modèles de déploiement incapables de répondre aux exigences de sécurité et de conformité des entreprises. Cette acquisition réunit les conditions nécessaires pour rendre l'IA réellement opérationnelle dans ces environnements contraints, notamment en matière de souveraineté des données.

SpendHQ a été conçu pour résoudre le défi de la donnée. Avec plus de 10 000 milliards de dollars de dépenses analysées, normalisées et catégorisées, la plateforme offre aux directions achats une base de données structurée, fiable et spécifiquement conçue pour leurs enjeux. Associée à des capacités d'IA natives, la plateforme SpendHQ permet de générer des analyses fiables, des insights pertinents et des résultats concrets - avec un niveau de confiance que la plupart des solutions d'IA ne sont pas en mesure d'offrir aujourd'hui.

Sligo AI a été conçu pour résoudre les enjeux de déploiement. Développée par des experts des achats et de l'IA, son infrastructure permet de déployer des systèmes IA en adéquation avec les exigences existantes des entreprises en matière de sécurité, de conformité et d'architecture technique.

« Le véritable enjeu dans les Achats a toujours été la complexité, qu'il s'agisse des données, des systèmes, ou de la manière dont les organisations articulent les deux », explique Tom Beaty, fondateur et président de SpendHQ. « Cette acquisition permet désormais aux entreprises, en particulier dans des secteurs fortement réglementés comme les services financiers, la santé, la défense ou les infrastructures critiques, d'exploiter l'IA d'une manière alignée avec leur environnement, leurs exigences et leurs modes de fonctionnement existants. »

« La performance de l'IA agentique dépend directement de la qualité des données qu'elle exploite », ajoute Scott Macfee, CEO de SpendHQ. « Nous avons consacré des années à construire un socle de données fiable. Avec Sligo AI, nous accélérons désormais la transformation des insights en valeur, en permettant aux équipes d'aller plus vite et de renforcer leur impact stratégique. »

Avec l'intégration de Sligo AI, SpendHQ est désormais en mesure de déployer des solutions agentiques sur mesure, adaptées aux exigences de chaque entreprise, selon différents modes de déploiement :

au sein de l'environnement cloud du client

via un déploiement managé avec infrastructure dédiée

intégrées aux systèmes existants de l'entreprise via des API

La plateforme se connecte directement aux principaux outils de l'entreprise, tels que les ERP, les plateformes achats, les systèmes de gestion des contrats et les data warehouses. Elle permet de générer des résultats structurés - tels que des stratégies de sourcing, des évaluations fournisseurs ou des analyses contractuelles, des tâches qui nécessitent habituellement un effort manuel important.

Dans le cadre de cette acquisition, Matt McCarrick, fondateur et CEO de Sligo AI, est nommé Chief AI Officer (CAIO) de SpendHQ. Il continuera de piloter la plateforme Sligo AI et les services associés, désormais commercialisés sous le nom SpendHQ Solutions. L'ensemble des équipes de Sligo AI rejoint également SpendHQ afin de poursuivre le développement et le déploiement de solutions agentiques sur mesure pour les grandes entreprises, notamment celles évoluant dans des environnements techniques et réglementaires complexes.

« Nous avons conçu Sligo AI avec une conviction forte : permettre à l'IA de fonctionner pleinement dans les contraintes réelles des entreprises », déclare Matt McCarrick, CAIO de SpendHQ. « Rejoindre SpendHQ nous donne accès à des ressources et la capacité de passage à grande échelle pour déployer cette technologie auprès d'un plus grand nombre d'organisations achats ».

Cette acquisition fait suite à l'investissement initial de SpendHQ dans Sligo AI en août 2025. Depuis, les deux entreprises ont étroitement collaboré pour intégrer leurs équipes, unifier leurs plateformes et valider les capacités de leur solution conjointe auprès de leurs clients respectifs.

« SpendHQ est un pilier de notre pilotage de l'intelligence achats », déclare Tony Brita, Director Strategic Sourcing chez Compass Group. « L'intégration d'une IA capable de comprendre directement nos données et nos processus au sein de la plateforme transforme notre vitesse d'exécution. »

« Nous avons pris l'engagement auprès de notre CEO de bâtir une fonction achats de premier plan, où les équipes peuvent se concentrer sur la stratégie tandis que des agents IA prennent en charge, à grande échelle, les analyses et les activités opérationnelles », ajoute Michael DeWitt, Chief Procurement Officer chez QXO, Inc. « Sligo AI permet précisément à nos équipes d'atteindre cet objectif : se concentrer sur la stratégie pendant que les agents gèrent l'exécution ».

De manière plus générale, de nombreuses entreprises peinent encore à dépasser des cas d'usage limités de l'IA dans les achats.

« La combinaison de données achats structurées et de capacités de déploiement adaptées aux exigences des entreprises ouvre la voie à des cas d'usage jusqu'ici inaccessibles », explique Dr Elouise Epstein, Partner & Digital Futurist chez Kearney. « Cette acquisition va provoquer une onde de choc sur le marché de la ProcureTech. Elle marque un point de bascule où l'écosystème Achats passe des co-pilotes à de véritables plateformes. »

L'ensemble de l'infrastructure agentique de Sligo AI est désormais nativement intégrée à la plateforme SpendHQ et disponible dès aujourd'hui pour l'ensemble de ses clients.

Pour activer des agents AI au sein de vos processus achats, demandez une démo : www.spendhq.com/solutions/ai-agents-and-services/

À propos de SpendHQ

SpendHQ permet aux directions achats d'organisations internationales complexes de prendre des décisions stratégiques en toute confiance. La plateforme offre une source unique de vérité pour les données de dépenses, le suivi des projets, le pilotage de la performance et désormais l'exécution autonome agentique. Avec plus de 10 000 milliards de dollars de dépenses analysées et une plateforme adoptée par plus de 500 entreprises dans 10 pays, SpendHQ constitue la fondation data sur laquelle repose l'IA à l'échelle des grandes entreprises. Son siège est basé à Atlanta (Géorgie), avec des bureaux à Lyon (France) et Naperville (Illinois). Pour en savoir plus : spendhq.com.